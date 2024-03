Les portefeuilles FTX et Alameda déposent plus de 24 millions de dollars en Ether sur Coinbase, le prix de l’ETH risque de baisser | Cryptomonnaie

Vendredi, les portefeuilles FTX et Alameda ont déplacé 6 500 jetons Ether vers l’échange centralisé Coinbase.

Le prix de l’ETH a été corrigé, s’effondrant sous la pression de vente croissante lors des précédents cas de dumping d’Ether de FTX et d’Alameda.

Le prix de l’Ethereum a effacé les gains récents et est tombé à un minimum de 3 570 $ vendredi.

L’échange de crypto en faillite FTX et la société commerciale Alameda ont déposé 6 500 jetons Ether sur Coinbase tôt vendredi. Des dépôts importants similaires provenant des sociétés de Samuel Bankman-Fried ont déjà déclenché une correction de l’ETH.

Le prix des ETH est en baisse de 5 % sur la période quotidienne, soit 3 697 $, au moment de la rédaction.

FTX et Alameda pourraient déclencher une nouvelle baisse du prix des ETH

Les sociétés sœurs en faillite de Samuel Bankman-Fried, FTX Exchange et Alameda, ont transféré 6 500 Ether vers une bourse centralisée, Coinbase, selon les données de Spotonchain. Les portefeuilles ont fréquemment déplacé leurs avoirs en Ether et le prix de l’altcoin a été corrigé, dans cinq cas sur sept, cartographiés par Spotonchain ci-dessous.

Au cours des quinze derniers jours, les deux sociétés ont déposé en bourse 6 500 Ether d’une valeur de 24,57 millions de dollars à un prix moyen de 3 780 dollars. Le mouvement récent est important car il pourrait entraîner une nouvelle correction d’Ethereum, l’altcoin se consolidant en dessous du niveau de 3 800 $.

Prix ​​​​Ethereum et dépôts FTX/Alameda. Source : Spotonchain

Le prix du Bitcoin est en baisse. Avec la corrélation étroite de 0,98 entre les deux plus grands actifs par capitalisation boursière, Bitcoin et Ethereum, le prix des ETH est susceptible de baisser. Les deux catalyseurs, les dépôts Ether de FTX et Alameda et la correction de Bitcoin, pourraient catalyser une baisse du prix de l’Ethereum.

Le prix de l’Ethereum est de 3 697 $, en baisse par rapport au sommet de mardi et au sommet annuel de 4 093,92 $.

