Prédictions hebdomadaires Bitcoin : le BTC peut-il atteindre 100 000 $ sans correction ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin montre des signes d’épuisement car il s’échange en dessous du sommet historique de 69 000 $ en 2021.

Les investisseurs doivent faire preuve de prudence car la récente dynamique volatile pourrait faire son retour.

Une correction à court terme à 59 000 $ pourrait être une opportunité pour les acheteurs marginalisés avant que BTC n’atteigne 100 000 $.

Le prix du Bitcoin (BTC) montre un ralentissement de son élan alors qu’il a atteint un nouveau sommet historique de 73 949 $ le 13 mars. Compte tenu de la tendance haussière massive que BTC a connue, une correction à court terme n’a rien à craindre.

Le prix du Bitcoin à des niveaux cruciaux

Bitcoin se négocie à 67 557 $, en dessous du précédent record historique (ATH) de 69 138 $ et à un moment extrêmement crucial. Si le bougie hebdomadaire actuel ne parvient pas à dépasser cette barrière critique, il pourrait fournir des signes à court terme d’un changement dans la structure du marché, favorisant les baissiers. Dans un tel cas, BTC pourrait déclencher une correction plus prononcée.

Mais si le prix du Bitcoin s’établit au-dessus de 70 000 $ après une forte hausse de la dynamique haussière, cela améliorera les chances de poursuivre la tendance haussière. Cette évolution pourrait amener BTC à atteindre directement le niveau psychologique de 100 000 $.

Bien que cette prédiction puisse sembler hors de portée, les lecteurs doivent noter qu’en mars 2020, lorsque BTC a surmonté le précédent ATH de 20 000 $, il a lancé un rallye de près de 100 % en seulement quatre semaines. Si l’histoire devait se répéter ou même rimer, le prix du Bitcoin pourrait facilement atteindre 100 000 $.

Une autre alternative ou un scénario de douleur maximale pourrait voir le BTC baisser et plonger dans le déséquilibre hebdomadaire, dans la fourchette de 53 120 $ à 59 111 $, avant de monter en flèche. Cette décision accomplirait deux choses : liquider les traders tardifs et encourager l’ajout de positions courtes, qui pourraient éventuellement être comprimées à mesure que le prix augmente.

Les investisseurs doivent donc faire preuve de prudence à l’avenir.

Graphique BTC/USDT sur 1 semaine

Bien que les perspectives du marché soient optimistes, les investisseurs doivent sans aucun doute noter que si le prix du Bitcoin ne parvient pas à produire une clôture hebdomadaire en bougie au-dessus de l’ATH précédent de 69 000 $, cela entraînerait un modèle d’échec de swing. Cette configuration indique un épuisement de la tendance haussière et fait allusion à un potentiel renversement de tendance.

Il est peu probable que le prix du Bitcoin s’inverse juste après avoir atteint un nouveau sommet historique. Mais si tel est le cas, le plus bas clé à 42 000 $ doit être franchi sur la période hebdomadaire pour établir un plus bas plus bas. Compte tenu des flux haussiers des ETF et des perspectives générales du marché, il est très peu probable que ce scénario se réalise.

Peut-être qu’un scénario déclenché par une baisse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait déclencher une correction volatile à court terme. Encore une fois, cette perspective ne semble pas naturelle, compte tenu des conditions actuelles du marché.

