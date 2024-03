Binance supprime sa branche capital-risque de 10 milliards de dollars, le prix du BNB subit une perte de 6 % | Cryptomonnaie

Binance Labs est désormais une entité indépendante après que la société de capital-risque a mis fin à ses liens avec l’échange de crypto-monnaie.

La société de capital-risque a un retour sur investissement de 14x sur ses investissements dans des projets Web3 et crypto.

Le jeton BNB soutenu par Binance a observé une baisse de 6% de son prix vendredi.

Binance, l’une des plus grandes bourses de cryptomonnaie en termes de volume d’échanges, s’est distancé de sa branche Venture Capital, selon un rapport Bloomberg publié vendredi. La bourse a déjà fait la une des journaux pour son règlement de 4,3 milliards de dollars avec le ministère américain de la Justice et pour sa décision de mettre fin au support au stablecoin BUSD de marque Binance.

Le prix du BNB a atteint un plancher de 540 $ vendredi, entraînant des pertes quotidiennes de 6 % pour les détenteurs.

L’échange Binance et le bras VC rompent leurs liens

L’échange de crypto Binance a noté plusieurs changements depuis que l’échange a réglé les accusations portées contre lui par le ministère américain de la Justice (DOJ). La nouvelle branche de capital-risque indépendante de Binance dispose d’un portefeuille d’une valeur de plus de 10 milliards de dollars et couvre plus de 250 projets Web3 et crypto.

Le retour sur investissement de la société de capital-risque est de 14x, selon un article de blog officiel de Binance Labs du 12 mars. Le rapport de Bloomberg révèle que la bourse s’est discrètement séparée de la branche VC.

L’échange est désormais une entité distincte, de sorte que les retombées ont touché le prix du jeton natif BNB soutenu par Binance.

Le prix du BNB connaît une baisse de 6 % ce jour-là

Le jeton natif BNB de l’échange Binance a effacé les gains du début de cette semaine et il est probable qu’une nouvelle correction s’élève à 480 $ avant que le jeton ne tente une reprise. Dans sa tendance haussière, le prix du BNB a créé plusieurs déséquilibres, dont les fourchettes doivent encore être comblées. Dans sa correction, BNB pourrait trouver un support à 500 $ et 480 $, dans les deux écarts de juste valeur (FVG), comme le montre le graphique des prix quotidien.

Le prix du BNB pourrait revoir le Range High à 633,50 $ s’il y a une pression d’achat soutenue de la part des traders.

L’indice de force relative (RSI) est à 70,71, ce qui indique que le BNB est actuellement à des niveaux de surachat ou de surévaluation. Cela conforte la thèse selon laquelle le prix du BNB pourrait encore baisser.

Graphique BNB/USDT sur 1 jour

Cependant, un bougie quotidenne clôturant au-dessus de 600 $ pourrait invalider la thèse baissière et le BNB pourrait poursuivre sa hausse vers le haut de la fourchette à 633,50 $.

