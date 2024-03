Les dépôts du pont Ethereum L2 montent en flèche après la mise à niveau de Dencun | Cryptomonnaie

Le réseau Ethereum a déployé Dencun Upgrade le 13 mars, provoquant une vague de requêtes de restauration L2.

Le terminal de jetons signale une augmentation des dépôts de pont Ethereum L2.

Le prix de l’ETH reste bien en dessous du seuil de 4 000 $ après quatre jours de tentative de violation.

Le prix de l’Ethereum (ETH) a franchi le niveau psychologique de 4 000 $ lundi, mais n’a pas réussi à le dépasser cette semaine malgré quatre tentatives successives. Cette initiative fait suite à l’événement « Achetez la rumeur, vendez l’actualité » alors que le réseau se prépare pour la mise à niveau de Dencun, déployée le 13 mars.

Les verticales du pont Ethereum L2 montent en flèche

La mise à niveau de Dencun d’Ethereum a constitué une valeur ajoutée pour la communauté, permettant de réduire les frais de transaction et les délais de confirmation sur les réseaux de couche 2 (L2). Cela devrait ouvrir la voie à de nombreux autres cas d’utilisation de la cryptomonnaie.

Conscients de cette théorie, le marché de services indépendants Fiverr et le chatbot ChatGPT d’OpenAI ont enregistré un nombre croissant d’utilisateurs de recherche cherchant comment restaurer une L2 en ligne.

Des rapports récents indiquent que les dépôts relais Ethereum L2 ont augmenté, Arbitrum (ARB) étant en tête du peloton, selon les données de Token Terminal.

L’augmentation des dépôts témoigne d’une activité et d’une utilisation croissantes de la solution L2, probablement inspirées par la réduction des coûts de transaction, l’amélioration de l’efficacité du réseau et la rentabilité. L’augmentation des dépôts indique également une adoption croissante, une réduction de la congestion sur le réseau principal Ethereum, une confiance accrue et une augmentation générale des cas d’utilisation. L’implication directe de la mise à niveau de Dencun semble être :

Il a suscité un accueil positif quant aux avantages tirés des solutions L2, notamment, mais sans s’y limiter, des délais de confirmation plus rapides et des coûts de transaction réduits.

Le réseau fonctionne mieux, les utilisateurs bénéficiant de frais de gaz inférieurs pour leurs transactions en chaîne.

Les utilisateurs et les projets sont désormais plus disposés à déposer leurs fonds sur des ponts L2 car ils croient en la sécurité de leurs actifs, car la solution L2 interagit efficacement avec la chaîne principale Ethereum.

Des applications plus décentralisées (dApps), des protocoles de finance décentralisée (DeFi) et d’autres services basés sur Ethereum pourraient être construits au sommet de la couche 2, élargissant ainsi les cas d’utilisation et l’utilité des solutions L2.

Les solutions Ethereum L2, telles que Optimistic Rollups et zk-rollups, aident à éviter la congestion et les frais de transaction élevés sur le réseau Ethereum. Pour ce faire, ils déchargent une partie du traitement des transactions vers des couches secondaires tout en bénéficiant de la sécurité de la chaîne principale Ethereum.

Malheureusement, la prétendue adoption et utilisation croissantes des solutions de mise à l’échelle de couche 2 ne se reflètent pas encore dans le prix d’Ethereum, qui reste inférieur au seuil de 4 000 $. Les barres d’histogramme de l’Awesome Oscillator clignotent en rouge, ce qui montre que les traders ont une forte présence sur le marché des ETH. Cependant, leur présence bien au-dessus de la ligne médiane montre que le marché penche toujours en faveur de la hausse.

Un retournement du plus haut de la fourchette de 4 093 $ vers un support produirait un plus haut plus élevé, encourageant probablement davantage d’ordres d’achat pour faciliter une tendance haussière plus forte.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

À l’inverse, l’indice de force relative (RSI) est en baisse, suggérant une baisse de la dynamique. Si les traders réussissent, Ethereum pourrait offrir une opportunité d’achat autour du support de 3 722 $. Cependant, si ce niveau de congestion des acheteurs ne parvient pas à se maintenir, un plus bas inférieur à cette base donnerait aux baissiers une chance de récupérer le marché.



