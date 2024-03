Le prix du Bitcoin offre une opportunité d’achat au milieu des révélations selon lesquelles Craig Wright n’est pas Satoshi Nakamoto | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est tombé à 70 543 $ sur Binance, provoquant plus de 250 millions de dollars de liquidations.

Un juge britannique a déterminé que Craig Wright n’est pas Satoshi Nakamoto et qu’il n’a pas créé BTC.

Les investisseurs marginalisés et tardifs pourraient avoir une autre opportunité d’achat avant la prochaine étape avant la réduction de moitié.

La hausse des prix du Bitcoin (BTC) s’est ralentie, se rétractant dans le cadre de ce qui semble être une saine correction. Cela fait suite à des rapports relatifs à Satoshi Nakamoto, le créateur anonyme de BTC.

Craig Wright n’est pas Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, déclare le juge

L’identité du créateur de Bitcoin, le pseudonyme Satoshi Nakamoto, est restée un mystère pendant des années. Parmi les théories les plus importantes figurent :

Nick Szabo – Informaticien et cryptographe

Hal Finney – Pionnier de la cryptomonnaie et première personne à recevoir une transaction Bitcoin de Satoshi Nakamoto

Dorian Nakamoto – il a nié toute implication après un article de découverte en 2024

Craig Wright – Informaticien australien qui a affirmé être Satoshi avec des preuves cryptomonnaies à l’appui de son affirmation.

Un groupe d’individus – Il existe des théories selon lesquelles Satoshi n’est pas une seule personne.

Cependant, au moins une théorie pourrait désormais être mise de côté. Un juge de la Haute Cour de Londres a cité des « preuves accablantes » après un procès de deux mois selon lesquelles Craig Wright n’était pas Satoshi Nakamoto.

Le juge qui présidait, le juge Mellor, a déclaré : « … après avoir examiné toutes les preuves et arguments qui m’ont été présentés dans ce procès, je suis parvenu à la conclusion que les preuves sont accablantes » et je me suis engagé à rendre un « jugement écrit assez long ». en temps voulu. Selon un article du Guardian, le juge Mellor a résumé :

Wright n’est pas l’auteur du livre blanc Bitcoin

Wright n’est pas la personne qui a adopté ou opéré sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto entre 2008 et 2011.

Wright n’est pas la personne qui a créé le système Bitcoin

Il n’est pas l’auteur des versions initiales du logiciel Bitcoin

Tout cela survient après qu’un conglomérat de sociétés de crypto-monnaie, surnommé Crypto Open Patent Alliance (Copa), ait porté plainte contre Wright. L’objectif était de l’empêcher de prétendre avoir inventé le Bitcoin, car il l’utilisait déjà pour étendre son influence sur le secteur de la cryptomonnaie.

Néanmoins, même si Wright n’est peut-être pas l’inventeur insaisissable, la quête de la véritable identité de Satoshi se poursuit, l’anonymat ajoutant à l’intrigue qui entoure la création du Bitcoin et son impact sur le monde de la finance et de la technologie.

La nouvelle a créé des vagues sur le marché BTC. Après avoir atteint le cap des 80 000 $, le prix du Bitcoin a reculé pour enregistrer un plus bas intrajournalier de 70 605 $ par rapport au stablecoin Tether (USDT) sur Binance Exchange. Cette décision a entraîné des liquidations totales de plus de 250 millions de dollars, dont 181 millions de dollars de positions longues contre 70 millions de dollars de positions courtes sur l’ensemble du marché.

Liquidations totales

Sur le marché BTC, près de 70 millions de dollars de positions ont été explosées, dont 56 millions de dollars de positions longues contre 13 millions de dollars de positions courtes. En 24 heures, les intérêts ouverts du BTC ont augmenté de 63 millions de dollars, passant de 35,8 milliards de dollars à 36,4 milliards de dollars entre mercredi et jeudi. Cela comprend la somme de toutes les positions courtes et longues ouvertes pour la crypto-monnaie pionnière.

Prédictions du prix du Bitcoin alors que le juge nie les affirmations selon lesquelles Wright serait Satoshi

Le prix du Bitcoin a chuté à un plus bas intrajournalier de 70 543 $ sur Binance et de 69 919 $ sur Coinbase contre l’USDT et l’USD, respectivement. Néanmoins, les perspectives globales restent fortement optimistes. La crise pourrait offrir une bonne opportunité d’achat aux investisseurs alors que le marché du BTC se réchauffe avant la réduction de moitié.

Graphique BTC/USDT sur 1 semaine, graphique BTC/USD sur 1 jour

Si les haussiers saisissent l’opportunité d’acheter la correction, le prix du Bitcoin pourrait pousser vers le nord, franchissant le sommet de 73 777 $. Une pression d’achat accrue pourrait voir la cryptomonnaie suprême enregistrer un nouveau sommet historique à 75 000 $ ou, dans un cas très haussier, franchir le cap des 80 000 $. Cela dénoterait une hausse d’environ 10 % au-dessus des niveaux actuels.

Plusieurs indicateurs techniques soutiennent ces perspectives, à commencer par la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) se déplaçant bien au-dessus de la bande orange de la ligne de signal. Cela suggère un fort cycle haussier, accentué par les grosses barres de l’indicateur de volume.

De plus, l’Awesome Oscillator est bien au-dessus de la ligne médiane. La position du Relative Strength Index (RSI) indique également une forte force des prix, ajoutant du crédit à la thèse haussière.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, le RSI baisse pour montrer une dynamique en baisse. Si la trajectoire s’étend et que le RSI passe en dessous du seuil de 70, cela déclencherait un signal de vente. Cela pourrait voir le prix du Bitcoin retomber en dessous du seuil de 69 000 $, ou dans un cas désastreux, étendre une jambe plus bas pour atteindre le niveau psychologique de 60 000 $. Cela indiquerait une baisse de 15 % par rapport aux niveaux actuels. Les acheteurs marginalisés et ultérieurs pourraient avoir la possibilité d’acheter la baisse ici.

