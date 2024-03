Ethereum risque d’être corrigé à 3 600 $ alors que 1 milliard de dollars d’échanges d’ETH inondent | Cryptomonnaie

Plus d’un milliard de dollars d’Ethereum ont été échangés en mars 2024, avant la mise à niveau de Dencun.

Les baleines ont constamment réalisé des bénéfices sur leurs avoirs en Ether, à hauteur de 7,36 milliards de dollars en mars.

Le prix de l’ETH pourrait se corriger à 3 622 $ alors que les indicateurs techniques deviennent baissiers et qu’un signal de déclin d’Ethereum est probable.

Le prix de l’Ethereum (ETH) risque de baisser, selon les indicateurs techniques et les mesures en chaîne. Un grand volume d’Ether a été échangé en mars et les détenteurs d’ETH ont réalisé plus de 7 milliards de dollars de bénéfices. L’altcoin se négocie latéralement, le prix de l’Ethereum étant de 3 922 $ au moment de la rédaction.

Le prix de l’Ethereum risque de baisser : perspective en chaîne

Les bourses de crypto-monnaie ont noté des entrées de jetons Ether d’une valeur de 1,02 milliard de dollars en mars 2024. L’afflux massif d’Ethereum s’accompagne d’activités de prise de bénéfices de la part des grands investisseurs en portefeuille. Le graphique ci-dessous montre les pics d’afflux tout au long du mois de mars.

Offre sur les bourses et flux d’échange Ethereum. Source : Santiment

Les données du traqueur de crypto-intelligence Santiment révèlent qu’il y a eu des pics dans les transactions de baleines évaluées à 100 000 $ et plus. Les baleines ont probablement réalisé des gains de manière constante dans la tendance haussière d’Ethereum, comme le montre le graphique Santiment ci-dessous.

Transactions de baleines évaluées à 100 000 $ et plus, profit/perte réalisé sur le réseau. Source : Santiment

Les mesures en chaîne indiquent qu’il y a probablement une augmentation de la pression de vente sur l’ETH et que le prix de l’Ethereum pourrait s’effondrer si les détenteurs continuent de réaliser des gains dans les semaines et les mois à venir.

Le prix de l’Ethereum pourrait chuter à 3 600 $ : analyse technique

Le prix de l’Ethereum a atteint son sommet de 4 093,92 $ en 2024, le 13 mars, suite au déploiement réussi de la mise à niveau de Dencun. Alors qu’Ethereum se rapprochait de son nouveau sommet depuis le début de l’année, les détenteurs d’ETH ont maintenu leurs prises de bénéfices. Les indicateurs techniques révèlent qu’il existe un potentiel de correction du prix de l’Ethereum si la demande des traders ne parvient pas à faire monter le prix de l’ETH.

Une correction de près de 8 % est probable sur Ethereum, le prix de l’ETH pourrait chuter à 3 600 $, le point médian de l’écart de juste valeur (FVG) identifié sur le graphique des prix hebdomadaires ETH/USDT. Une fois qu’Ethereum aura balayé le support à 3 600 $, l’altcoin pourrait revenir au sommet de 4 093,92 $.

Il y a une divergence baissière dans l’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier, et il y a des barres rouges sur l’Awesome Oscillator (AO). Les indicateurs techniques indiquent qu’Ethereum risque probablement de décliner, face à une correction potentielle.



Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Si le prix de l’Ethereum ne parvient pas à rebondir sur le niveau de 3 600 $, l’altcoin pourrait chuter jusqu’au support à la limite inférieure de l’écart de juste valeur à 3 522 $. Une telle décision impliquerait une correction de plus de 10 % d’Ethereum.

(Cette histoire a été corrigée le 14 mars à 14h37 GMT pour indiquer, dans le premier point, que plus d’un milliard de dollars d’Ethereum ont été échangés en mars, et pas plus d’un million de dollars.)

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :