Base et Optimism deviennent moins chers que Solana à mesure que la mise à niveau d’Ethereum Dencun renforce les chaînes L2 | Cryptomonnaie

La mise à niveau d’Ethereum Dencun a introduit le proto danksharding, réduisant les coûts de transaction pour les chaînes de couche 2 comme Base et Optimism.

Les critiques affirment que les frais de couche 2 pourraient augmenter dans les semaines et les mois à venir, à mesure que les chaînes se disputent l’espace blob.

Les jetons Ethereum Layer 2 voient leur prix chuter jeudi, tandis que le prix de l’ETH se négocie latéralement en dessous de 4 000 $.

Les chaînes Ethereum Layer 2 sont en concurrence avec Solana pour l’évolutivité après que les coûts de transaction ont été considérablement réduits par la mise à niveau de Dencun d’Ether. Bien que le déploiement réussi du hard fork sur le réseau principal Ethereum ait réduit les frais pour des chaînes comme Optimism et Base par rapport à Solana, les critiques affirment que cela pourrait changer avec la concurrence entre les chaînes de couche 2.

Les jetons de couche 2 ont noté une correction de leurs prix jeudi.

Ethereum Layer 2 contre Solana, la guerre à grande échelle fait rage

Les solutions de mise à l’échelle de couche 2 d’Ethereum telles que Polygon, Base, Optimism, Arbitrum, entre autres, rivalisent avec Solana pour « l’évolutivité ». Il n’y a pas de gagnant clair puisque la mise à niveau Dencun de l’altcoin a réduit les coûts de transaction pour les utilisateurs de la chaîne de couche 2.

Les données de Dune Analytics montrent le coût de transaction moyen en USD pour les principales chaînes de couche 2. Le coût est tombé à 0,057 $ pour Optimism, 0,054 $ pour Base et 0,005 $ pour Zora, entre autres.

Couche 2 – Frais de transaction moyens en USD. Source : Analyse des dunes

La mise en œuvre du proto danksharding, ou EIP 4844, a introduit des blobs pour réduire le coût des chaînes de couche 2, au moins d’un ordre de grandeur. Au moment de la rédaction, Optimism (OP) et Base sont moins chers que Solana. Cependant, les critiques affirment que les frais de couche 2 pourraient augmenter dans les semaines et les mois à venir.

L’analyste crypto derrière le handle X @QwQiao d’AllianceDAO, affirme que les frais de couche 2 pourraient augmenter à mesure que les chaînes se font concurrence pour l’espace blob. Les données de Chainspect révèlent que Solana se classe parmi les meilleures transactions par seconde (TPS) par rapport à Ethereum et ses chaînes de couche 2. Il s’agit d’une mesure importante puisque TPS représente la capacité d’un réseau blockchain à gérer la charge transactionnelle. Plus le TPS est élevé, plus le réseau peut traiter de transactions dans un laps de temps donné, augmentant ainsi son utilité dans le monde réel.

TPS pour Solana et les meilleures chaînes Ethereum Layer 2. Source : Chainspect

Solana est peut-être encore loin devant Ethereum et ses chaînes de couche 2 en termes de mise à l’échelle, puisque le TPS est une mesure importante pour déterminer les prouesses de mise à l’échelle d’une chaîne.

Ethereum se négocie latéralement, les prix des jetons L2 chutent

Ethereum se négocie latéralement en dessous du niveau de 4 000 $ et les jetons de couche 2 Immutable (IMX), Optimism (OP), Mantle (MNT), Arbitrum (ARB), Starknet (STRK) et Manta Network (MANTA) ont noté une baisse allant jusqu’à 7 %. leurs prix sur la période quotidienne.

Prix ​​​​Ethereum Couche 2. Source : CoinGecko

Les prix des jetons de couche 2 ont baissé depuis la réussite de la mise à niveau de Dencun. Il s’agit probablement d’une baisse de « vente d’informations », où l’anticipation d’une réduction des frais et d’une plus grande utilité des chaînes de couche 2 ont fait grimper les prix avant l’événement, les traders se sont probablement engagés dans des prises de bénéfices rapides et un comportement de « vente d’informations » après la mise à niveau.

