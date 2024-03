Le prix du XRP chute à 0,67 $ alors que les détenteurs se préparent à la date limite du procès SEC contre Ripple | Cryptomonnaie

Le prix du XRP a été corrigé à 0,67 $ jeudi à l’approche de la date limite du procès SEC contre Ripple.

Les avocats principaux de Ripple et de la SEC, Andre Ceresney et Jorge Tenreiro, se sont plongés dans l’application du gouvernement en matière de cryptomonnaie lors d’une récente table ronde.

L’expert en cryptomonnaie Martin Hiesboeck se prononce sur la possibilité d’un produit négocié en bourse XRP.

Le prix du XRP a légèrement baissé jeudi, s’échangeant à environ 0,67 $, en dessous de son sommet de 2024 de 0,7440 $. Les investisseurs se préparent à une date limite clé dans le procès de la Securities and Exchange Commission contre Ripple le 22 mars, ce qui pourrait potentiellement affecter le prix du XRP car il s’agit du jeton natif du réseau de paiement XRP Ledger développé par Ripple.

Pendant ce temps, les experts en crypto spéculent sur la probabilité d’un produit négocié en bourse (ETP) XRP suite à la récente approbation des ETF au comptant Bitcoin. Une récente table ronde a également réuni les avocats principaux de Ripple et de la Securities and Exchange Commission (SEC), soulignant leurs différentes approches en termes de réglementation du secteur.

Résumé quotidien des acteurs du marché : les avocats de Ripple et de la SEC se prononcent sur l’application de la réglementation en matière de cryptomonnaie

Les détenteurs de XRP se préparent pour le mémoire d’ouverture potentiellement important de la SEC dans le cadre du procès Ripple, qui se tiendra le 22 mars.

Les avocats des deux parties ont commenté la réglementation de la cryptomonnaie et son application lors d’un panel intitulé « Application du gouvernement dans l’arène de la crypto-monnaie : où en sont les choses », le 12 mars.

La table ronde s’est concentrée sur l’application des lois pénales en matière de crypto-monnaie, couvrant l’effondrement de la bourse FTX de Samuel Bankman-Fried, la fraude, le complot, le CZ de Binance et le règlement de la bourse avec le ministère de la Justice, les poursuites judiciaires de la SEC contre les principales bourses comme Binance, Coinbase et Kraken pour opérant en tant que bourses de valeurs nationales non enregistrées, courtiers, négociants et agences de compensation, entre autres.

Les avocats Andrew Ceresney et Jorge Tenreiro, représentant respectivement Ripple et la SEC dans le procès en cours, ont partagé leurs réflexions sur « l’application des régimes législatifs et réglementaires actuels et l’évolution de la crypto-monnaie aux États-Unis », selon Yale Edu.

L’expert en cryptomonnaie et responsable de la recherche chez UpholdInc, le Dr Martin Hiesboeck, a déclaré sur X qu’un ETP XRP était « au coin de la rue ».

Nous voyons enfin les fruits d’un développement accru sur $XRP depuis que le procès est réglé ! Un ETP XRP approche également. Il y a de la vie chez la vieille fille. – Dr Martin Hiesboeck (@MHiesboeck) 12 mars 2024

La hausse continue des prix du Bitcoin et l’évolution du procès de la SEC sont les deux catalyseurs qui pourraient influencer le prix de l’altcoin dans les semaines à venir.

Analyse technique : le prix du XRP se maintient au-dessus du support clé

Le prix du XRP se consolide actuellement dans une fourchette étroite comprise entre 0,65 $ et 0,74 $. L’altcoin devrait balayer le support à 0,6370 $, le retracement de Fibonacci de 50 % du rallye du XRP jusqu’à son sommet annuel de 0,7440 $.

Une fois que l’altcoin aura collecté des liquidités à ce niveau, une pression d’achat soutenue pourrait pousser le prix du XRP d’abord vers le sommet de 0,7440 $, en visant le niveau de résistance à 0,80 $. Les acheteurs marginalisés peuvent se préparer au balayage de l’altcoin jusqu’au niveau de 0,6370 $.

L’indice de force relative (RSI) s’élève à 62,92. Cela indique que le XRP maintient une dynamique haussière tout en restant en dessous de la zone de survente, ce qui permet à l’altcoin de grimper plus haut. Les barres vertes sur l’Awesome Oscillator soutiennent également le mouvement potentiel de l’altcoin vers la résistance à 0,7440 $, une fois que l’altcoin aura balayé le support au niveau de retracement de Fibonacci de 50 % susmentionné.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Un bougie quotidenne clôturant en dessous du niveau de 0,6370 $ pourrait invalider la thèse haussière et le prix du XRP pourrait chuter jusqu’au support psychologiquement important de 0,60 $.

