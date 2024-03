La conférence Nvidia pourrait déclencher un rallye des pièces IA | Cryptomonnaie

Les récentes publications de résultats de Nvidia ont lancé le récit de l’IA sur le marché de la cryptomonnaie, enregistrant d’énormes gains pour les jetons d’IA.

L’annonce SORA d’OpenAI a poussé WLD encore plus haut.

WLD pourrait enregistrer davantage de gains si OpenAI annonce ChatGPT 4.5, ChatGPT 5 ou Sora 1.5 autour du GTC 2024 de Nvidia.

Nvidia tiendra sa première conférence sur la technologie GPU (GTC) en personne depuis 2019, du 18 au 21 mars. Les bénéfices de la société de semi-conducteurs ont été un facteur crucial pour propulser le prix des jetons liés à l’IA, et la possibilité de toute annonce lors du prochain événement. a le potentiel de conduire à une autre course haussière.

Les bénéfices de Nvidia relancent le récit de l’IA

Les jetons AI ont été parmi les principaux bénéficiaires du rapport impressionnant sur les résultats du quatrième trimestre de Nvidia publié en février. Le géant des GPU a annoncé une augmentation de 769 % de son bénéfice net, portant ses revenus à plus de 22 milliards de dollars et dépassant les attentes des analystes. Cela vient de la demande mondiale croissante de technologies d’IA, qui a considérablement augmenté les ventes de ses puces.

Bien que les jetons AI n’aient pas pu bénéficier directement de ces bénéfices, le rapport de Nvidia a renforcé la confiance des investisseurs dans leur viabilité. Leur évolution de prix sur 30 jours montre d’énormes gains d’environ 200 %.

Catégorie Cryptos IA

À l’approche du GTC 2024 de Nvidia – du 18 au 21 mars – les investisseurs espèrent un impact similaire. Étant donné qu’il s’agit de la plus grande conférence sur l’IA de l’année, de nombreux traders s’attendent à ce qu’elle soit un catalyseur pour les jetons IA.

La conférence débutera par un discours d’ouverture du PDG de Nvidia, Jensen Huang, qui discutera des dernières innovations et des projets futurs de l’entreprise. On s’attend à ce que les jetons d’IA dotés de fondamentaux solides puissent bénéficier largement des annonces et des ateliers de la conférence.

En prédiction de la conférence, des protocoles comme NEAR Protocol (NEAR), The Graph (GRT) et Worldcoin (WLD), entre autres jetons d’IA, ont déjà enregistré des rendements importants de 36,1 %, 33,8 % et 29,2 % sur une semaine. respectivement sur une base hebdomadaire avant de connaître une légère correction.

L’annonce SORA d’OpenAI a poussé WLD encore plus haut

L’importance de tels événements qui stimulent l’intérêt des investisseurs peut être constatée dans la montée en puissance de Worldcoin (WLD) après qu’Open AI a dévoilé l’outil d’IA texte-vidéo de Sora en février. Le projet d’identité numérique basé sur la blockchain, dirigé par Sam Altman, PDG d’Open AI, a augmenté d’environ 250 % depuis les débuts de Sora.

WLD, qui s’échangeait autour de 3 $ le 15 février, a grimpé en flèche quelques jours après l’annonce. Depuis, elle est entrée dans le top 90 des crypto-monnaies, accumulant une capitalisation boursière de plus de 1,4 milliard de dollars au moment de la rédaction de cet article.

Quelle est la prochaine étape pour WLD ? ChatGPT 5 ou Sora 1.5 ?

Worldcoin semble prêt à connaître une nouvelle croissance après avoir connu des difficultés dans certaines régions en raison de problèmes de confidentialité. Avec le retour de Sam Altman au conseil d’administration d’OpenAI, les produits de l’entreprise pourraient connaître des développements et des lancements plus rapides.

Un événement potentiel qui pourrait augmenter le prix de WLD est si Open AI accélère le développement de GPT 4.5, GPT 5 ou Sora 1.5 pour être lancé simultanément avec le GTC 2024 de Nvidia. Un lancement potentiel de l’un de ces produits pourrait même voir le prix de WLD engranger plus de gains qu’il ne l’avait fait. vu auparavant et potentiellement pénétrer dans le top 50 des crypto-monnaies.

Les investisseurs devraient effectuer leurs propres recherches avant de prendre position sur l’un de ces jetons d’IA, car l’échange de crypto-monnaie Coinbase a averti qu’une partie de leur augmentation pourrait être alimentée par de simples spéculations.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :