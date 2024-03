Tesla pourrait accepter les paiements Dogecoin « à un moment donné », déclare Elon Musk | Cryptomonnaie

Elon Musk dit que Tesla devrait accepter Dogecoin comme moyen de paiement pour ses voitures électriques « à un moment donné », rapporte Cointelegraph.

Musk a partagé son optimisme concernant Dogecoin lors de sa visite dans une usine Tesla à Giga Berlin.

Les prix des jetons tels que Dogecoin, Grok et Optimus AI, que Musk avait précédemment approuvés, ont augmenté jeudi.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, populairement connu sous le nom de « Dogefather » en raison de ses commentaires en faveur du Dogecoin (DOGE), a déclaré mercredi que la pièce meme pourrait devenir un moyen de paiement officiel pour les voitures Tesla « à un moment donné ».

Le prix du DOGE a augmenté de 8,4 % à 0,1876 $ après les remarques de Musk. Ce regain d’intérêt a également soutenu une hausse des prix d’autres jetons liés au PDG de Tesla, tels que Grok (GROK) et Optimus AI (OPTI).

Les commentaires d’Elon Musk catalysent les gains du DOGE

Lors d’une session à la Gigafactory de Tesla à Berlin, en Allemagne, le PDG a répondu à la question d’un membre du public sur le moment où il sera possible d’acheter Tesla avec Dogecoin. « À un moment donné, je pense que nous devrions permettre cela », a déclaré Musk, alimentant les espoirs d’une acceptation de la pièce de monnaie comme moyen de paiement chez Tesla.

Le plaidoyer et l’acceptation par le Dogefather de la plus grande pièce de monnaie mème ne sont pas nouveaux. Musk a déjà fait des remarques sur Dogecoin, qualifiant l’actif de « crypto-monnaie populaire » et approuvant DOGE à plusieurs reprises depuis 2021.

Les commentaires ont probablement catalysé les gains du prix DOGE jeudi. Le marché plus large de la cryptomonnaie a bénéficié du sentiment positif et du nouveau sommet historique de Bitcoin à 73 777 $ jeudi, soutenant davantage les gains du DOGE.

Le prix du DOGE a grimpé de 8,4 % sur la période quotidienne.

D’autres jetons liés à Musk, tels que GROK et OPTI, ont enregistré des gains de 0,5 % et 2,4 % sur la journée.

Jetons liés à Elon Musk. Source : CoinGecko

Les détenteurs de DOGE restent positifs quant à l’acceptation par Musk du Dogecoin comme moyen de paiement pour X à l’avenir, lorsque la plateforme de médias sociaux déploiera son service de paiement intégré à l’application. L’activité de voitures électriques de Musk accepte les paiements Dogecoin pour les marchandises Tesla depuis 2022, il reste à voir si les clients pourront payer leurs achats de voitures en utilisant DOGE.

