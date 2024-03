Les Stans d’Ethereum mettent le film Bee sur des blobs pour aussi peu que 5 $ | Cryptomonnaie

À la manière de Degen, il a fallu moins de treize minutes après le lancement de la mise à niveau Dencun d’Ethereum pour que quelqu’un télécharge l’intégralité du script Bee Movie sur le réseau principal, ce qui ne coûte qu’environ 14 $.

Le développeur d’Ethereum, Dan Cline, affirme qu’il a été le premier à télécharger le script complet sur la blockchain, profitant d’une nouvelle mise à niveau qui vise à réduire considérablement les frais sur la couche 2 d’Ethereum.

« Je n’ai pas eu le premier blob, mais pour autant que je sache, j’ai eu le premier BEE MOVIE sur le réseau principal », a écrit Cline dans un article du 13 mars sur X.

Cline dit qu’il a téléchargé le premier script complet de Bee Movie sur le réseau Etheruem. Source : Dan Cline sur X

Le téléchargement du script Bee Movie est une plaisanterie de longue date dans et en dehors des cercles cryptomonnaies, qui implique généralement une course pour créer le script complet sur de tout nouveaux réseaux et fonctions liées à la blockchain. La tendance provient d’un mème plus vaste de Bee Movie qui consiste à publier le scénario complet autant que possible sur les réseaux sociaux.

Les données de Blobscan montrent que le script a été téléchargé à 14h08 UTC le 13 mars, 13 minutes seulement après la mise en ligne de la mise à niveau de Dencun. La transaction a coûté au total 13,88 $, selon les données d’Etherscan.

Également appelés EIP-4844 ou « proto-danksharding », les blobs ont été introduits comme fonctionnalité essentielle de la mise à niveau Dencun d’Ethereum dans le but de réduire considérablement les coûts de transaction sur les réseaux de couche 2.

Parallèlement à plusieurs autres améliorations, la mise à niveau de Dencun permet aux couches 2 d’utiliser des blobs au lieu d’une fonction de données d’appel pour stocker temporairement des données lors de l’exécution de transactions, ce qui entraîne des coûts finaux moins élevés pour les utilisateurs.

Le script Bee Movie de Cline n’existera sur le réseau Ethereum que pendant quelques semaines encore, car les Blobs sont « élagués » après environ 18 jours – le temps nécessaire à une couche 2 pour récupérer les données qu’il contient.

Mason Hall, ingénieur et partenaire d’investissement de la société de capital-risque crypto a16z, a déclaré avoir fait la même chose moins d’une heure plus tard, affirmant que l’exécution lui avait coûté 5 $.

Au moment de la publication, trois réseaux Ethereum de couche 2 – Starknet, ZkSync, Optimism et Base – ont implémenté des blobs sur leurs réseaux, selon les données de Dune Analytics.

Dans un article publié le 14 mars sur X, le développeur principal de Base, Jesse Pollak, a annoncé que l’intégration des blobs sur le réseau Base avait vu les frais de transaction tomber d’environ 0,31 $ à près de zéro.

Pollak affirme que les blobs ont vu les frais de transaction sur Base réduits à près de zéro. Source : Jesse Pollak sur X

Plus de 2 000 blobs ont été publiés sur la chaîne Beacon d’Ethereum, Starknet représentant 74 % de tous les blobs soumis depuis le déploiement de la mise à niveau Dencun sur le réseau principal Ethereum le 13 mars.

En dehors de l’EIP-4844, la mise à niveau de Dencun intègre huit autres EIP conçus pour améliorer un large éventail de fonctions sur le réseau, notamment le consensus, l’exécution et les coûts de données.

Cela inclut EIP-1153, qui introduit un système de « stockage transitoire » pour réduire davantage les frais, ainsi que EIP-4788, qui augmente la transparence en stockant la racine de chaque bloc Beacon Chain dans un contrat intelligent qui peut être interrogé par les applications.

Les développeurs s’attendent à ce que les données fournies par EIP-4788 soient utilisées dans de nouvelles fonctionnalités pour les ponts et les pools de jalonnement.

La réduction des frais sur les swaps et les transactions sur Ethereum layer 2 n’entrera en vigueur qu’une fois que les réseaux commenceront à intégrer EIP-4844 sur les réseaux.

Au moment de la publication, les frais de swap sur le plus grand réseau de couche 2, Arbitrum, s’élèvent toujours à environ 1,16 $, tandis que les frais de swap sur Polygon s’élèvent à 1,46 $, par données de frais L2.

