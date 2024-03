La mise à niveau d’Ethereum Dencun provoque une vague de requêtes liées à la restauration L2 | Cryptomonnaie

La mise à niveau Dencun d’Ethereum a été mise en ligne mercredi, ce qui devrait réduire considérablement les coûts de transaction sur la couche 2 d’Ethereum.

ARB et LDO sont en hausse de près de 5 % dans le cadre des jeux bêta de l’ETH.

L’utilisateur anonyme de crypto Spreek rapporte de nombreuses requêtes sur la façon de restaurer un L2 en ligne.

Blast L2 a signalé des défis liés à la mise à niveau d’Ethereum

Ethereum Dencun Upgrade a été mis en ligne mercredi, un événement historique qui devrait avoir un impact significatif sur les coûts de transaction pour les projets de couche 2 (L2) du réseau. Avec lui, plusieurs tokens L2 se sont redressés, dont Arbitrum (ARB) et Lido DAO (LDO), qui sont en hausse de près de 5 %. Au milieu de l’euphorie, la mise à jour a permis de tirer sur des canards.

Lisez aussi : ARB, OP, LDO, METIS : la version bêta de l’ETH s’intensifie cette semaine alors que la mise à niveau de Dencun est mise en ligne sur Gnosis

Impact de la mise à niveau d’Ethereum Dencun sur les L2 morts

Ethereum Dencun Upgrade avait déjà été mis en ligne sur plusieurs réseaux de test d’Ethereum. Cependant, la véritable poussée vers le réseau principal d’Ethereum a eu lieu le 13 mars, environ un an après la mise à niveau de Shanghai à partir d’avril 2023. C’est à ce moment-là que le réseau Proof-of-Stake (PoS) récemment mis à niveau a permis aux utilisateurs de supprimer leur mise à niveau. ETH.

Les principales récompenses de la mise à niveau incluent :

Coûts de transaction considérablement réduits sur les Ethereum L2.

Efficacité réseau améliorée

Rentable pour les utilisateurs

Estimations de réduction de la mise à niveau de Dencun pour quelques-uns des L2 de l’écosystème Ethereum

Grâce à ces avantages réunis, l’utilisateur anonyme de crypto @spreekaway a signalé qu’il y avait de nombreuses questions sur la façon de restaurer un L2 en ligne. Cela est probable car les utilisateurs cherchent à tirer parti des dispositions de la mise à niveau.

les développeurs fiverr et chatgpt reçoivent un nombre sans précédent de requêtes sur la façon de remettre une L2 en ligne – Spreek (@spreekaway) 13 mars 2024

Citant CoinDesk à propos de la mise à niveau, « L’ère sans gaz d’Ethereum : Dencun rendra les transactions L2 très bon marché, presque sans coût, au point que presque toutes les activités sur Ethereum seront transférées vers ces réseaux. »

Des témoignages sont déjà sortis, avec @DwarfBattles indiquant : « Après la mise à niveau de Dencun, les frais par menthe de notre badge NFT ont diminué de plus de 5 fois !

Impact sur Blast L2

Ailleurs, des rapports indiquent qu’avec la mise à niveau, Blast L2, un nouveau joueur dans l’espace Layer 2, a également été affecté. Plus précisément, Blast Mainnet a cessé de produire des blocs en raison de problèmes liés à la mise à niveau de Dencun d’Ethereum. Des ingénieurs principaux ont été déployés pour résoudre le problème.

Le Blast Mainnet a cessé de produire des blocs en raison de problèmes liés à la mise à niveau de Dencun d’Ethereum. Les principaux contributeurs d’ingénierie travaillent sur un correctif. Nous partagerons une mise à jour et un post-mortem une fois le correctif disponible (eta 30-60 min). – Explosion (@Blast_L2) 13 mars 2024

Blast L2 a pris d’assaut le marché, les influenceurs et les premiers utilisateurs l’ont afflué alors qu’il intégrait des projets avec la promesse d’une approche unique de la finance décentralisée (DeFi). Plus précisément, il s’est engagé à promouvoir l’inclusion financière via une plateforme communautaire.

Le projet a commencé la phase d’accès anticipé de son airdrop en novembre, les participants ayant besoin d’un code d’invitation pour entrer.



Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :