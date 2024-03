Les mineurs de crypto achètent tous les processeurs AMD Ryzen

On y va encore une fois: L’offre de cartes graphiques AMD Radeon était déjà limitée, avec une demande croissante en Chine. Pourtant, avec la montée en flèche du Bitcoin et de l’Ethereum, les mineurs de crypto sont passés à la vitesse supérieure, rachetant tous les stocks. La demande sera encore pire lorsque le Zen 5 arrivera sur le marché, car selon les rumeurs, il offrirait deux fois les performances AVX512 du Zen 4.

L’exploitation de crypto-monnaies a toujours entraîné une fuite des ressources, notamment en électricité, en eau et en terres. Les mineurs de crypto achètent désormais en gros des processeurs AMD Ryzen, ce qui entraîne des pénuries. Le Ryzen 9 7950X, qui est l’un des processeurs de bureau les plus puissants pour les jeux ou la productivité, est très recherché dans certaines régions comme Qubic car il prend en charge les jeux d’instructions AVX2 ou AVX512, la clé de nombreuses plates-formes minières, ainsi que sa fonctionnalité globale. efficacité.

C’est aussi plus lucratif. Un mineur peut générer presque deux fois plus de bénéfices en utilisant les processeurs 7950X par rapport au GPU phare NVIDIA GeForce RTX 4090, en partie à cause du prix plus élevé de ce dernier. Les rumeurs suggèrent que les choses ne feront qu’empirer lorsque les processeurs Zen 5 entreront en production de masse plus tard cette année.

Le site technologique chinois UDN s’attend à ce que les puces Zen 5 entrent dans les usines de TSMC entre avril et juin, avec une production de masse prévue pour le trimestre suivant. Les processeurs grand public Zen 5 comporteront des cœurs « Nirvana », tandis que les puces conçues pour le segment de calcul dense pour les applications client et serveur seront expédiées avec des cœurs Zen 5c « Prometheus », indique la publication.

Cependant, ce qui est plus important pour les mineurs de cryptomonnaies, c’est que l’architecture de puce AMD de nouvelle génération sera offre deux fois les performances AVX512 de Zen 4, selon Kepler_LS. Il arrive également que les cartes graphiques AMD Radeon soient déjà rares en Chine en raison de l’interdiction américaine d’exporter des RTX 4090 vers la région.

Il est devenu beaucoup plus difficile d’obtenir des processeurs AMD Ryzen ces dernières semaines – ce n’est pas une coïncidence à peu près au même moment où les valeurs du Bitcoin et de l’Ethereum ont grimpé en flèche, ravivant l’intérêt pour l’extraction de crypto-monnaie. La semaine dernière, le leaker MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) a souligné la pénurie sur X.

« Le 7950X est en rupture de stock partout », a-t-il posté. « Que s’est-il passé ? Y a-t-il des besoins particuliers pour ces processeurs, ou est-il abandonné ? »

Le Ryzen 9 7950X est en rupture de stock sur Amazon, Newegg et d’autres sites de ventes. Cependant, certains sont disponibles via Best Buy et la boutique en ligne d’AMD. Il n’a pas fallu MEGAsizeGPU pour comprendre ce qui se passait.

« Maintenant, je comprends », a-t-il écrit dans un message ultérieur. « Le 7950X est le roi du minage Qubic. »



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :