Le prix du Bitcoin atteint 73 000 $ alors que les ETF au comptant BTC se rapprochent du dépassement des ETF sur l’or dans les actifs sous gestion | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin (BTC) s’est progressivement dirigé vers le nord au cours des dernières semaines, dépassant les principales barrières et inspirant un optimisme haussier parmi les membres de la communauté. Le discours moteur reste les fonds négociés en bourse (ETF), même si la réduction de moitié du BTC en avril est un facteur croissant.

Bien que le prix du Bitcoin fluctue de haut en bas, il continue de maintenir un biais directionnel vers le nord. Cela survient alors que l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies reste à 81, ce qui indique une cupidité extrême, probablement parce que les traders ne veulent pas manquer l’action.

Deux thèmes continuent de animer le marché. Premièrement, l’anticipation d’une réduction de moitié du BTC, dans environ 39 jours, devrait lancer le prochain cycle haussier. Deuxièmement, le discours en cours sur l’ETF ne s’est pas arrêté. Le dernier produit d’investissement est salué pour avoir amené le BTC à Wall Street et suscité une vague d’intérêt institutionnel sur le marché.

Les données selon Kaiko Research montrent que la profondeur de la liquidité sur le marché BTC, mesurée par la valeur de l’exposition dans les carnets de commandes à moins de 2 %, a atteint un record de 600 millions de dollars, le nombre d’offres dépassant largement le nombre de demandes. Cela indique une prise de bénéfices parmi les commerçants alors que le prix du Bitcoin continue d’enregistrer des sommets plus élevés. Néanmoins, les données indiquent également des taux de refinancement persistants, montrant que la demande de BTC reste élevée.

#BTC La profondeur du marché, mesurant la quantité d’offres et de demandes sur les carnets de commandes BTC, a suivi une tendance à la hausse constante au cours des derniers mois, atteignant plus de 600 millions de dollars la semaine dernière. pic.twitter.com/Sq2UTITGk9

Des rapports récents attribuent cette demande croissante à l’intérêt des institutionnels et des particuliers pour les ETF spot BTC, avec des données montrant que ce produit d’investissement gagne régulièrement du terrain sur les ETF or dans les actifs sous gestion (AUM).

Alors que les ETF BTC enregistrent près de 60 milliards de dollars d’actifs sous gestion, leurs homologues en or s’élèvent à environ 98 milliards de dollars, ce qui représente une perte d’environ 58 % pour les premiers en seulement huit semaines depuis que le produit d’investissement est arrivé sur le marché. Si le rythme se maintient, Bitcoin pourrait renverser les ETF sur l’or dans quelques mois.

Eric Balchunas, spécialiste des ETF chez Bloomberg Intelligence, estime que les 10 ETF BTC le feront. L’ETF Bitcoin le moins bien classé en termes d’AUM, le BTCW de WisdomTree, gère un bon montant de 74 millions de dollars et se classe parmi les 15 % les plus performants des 108 ETF lancés en 2024.

On me demande souvent sur Intvs si les dix ETF BTC survivront et la réponse est 100% oui, ils seront tous là dans un an. Même le moindre en aum, $BTCW, a une bonne fortune de 74 millions de dollars. Sur les 108 ETF lancés jusqu’à présent en 2024, il se classe au 16e rang. (les 15 premiers pour cent). C’est à quel point tout cela est insensé. pic.twitter.com/ZVQ5ho3u2C

– Éric Balchunas (@EricBalchunas) 13 mars 2024