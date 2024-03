Le prix du XRP gagne 17 % par semaine, le PDG de Ripple se demande si le XRP est le prochain Bitcoin | Cryptomonnaie

Le prix du XRP a augmenté de 17 % sur la période hebdomadaire et l’altcoin s’est maintenu au-dessus du support à 0,6886 $.

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré à Bloomberg Live qu’il existe une opportunité de créer de la valeur dans XRP.

Garlinghouse dit que Ripple a travaillé avec les régulateurs à l’approche de la date limite du procès SEC contre Ripple.

Le prix du XRP a été corrigé après avoir atteint son sommet annuel de 0,7440 $. Malgré son récent recul, le prix du XRP a généré des gains hebdomadaires de près de 17 % pour les détenteurs avant la prochaine date limite dans le procès SEC contre Ripple.

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a expliqué si le XRP pouvait créer de la valeur et comment l’altcoin se comparait au Bitcoin, dans une récente interview avec Bloomberg Live.

Les acteurs du marché du résumé quotidien : XRP est-il le prochain Bitcoin ? Brad Garlinghouse commente la création de valeur XRP

Brad Garlinghouse dit que les volumes d’ETF Bitcoin ont grimpé en flèche avant la réduction de moitié du BTC. Le dirigeant de Ripple affirme que le marché plus large de la cryptomonnaie suit l’exemple de Bitcoin et commente la tendance haussière de l’écosystème, dans un récent tweet sur X.

Les volumes d’ETF BTC ont grimpé en flèche, nous devrions les réduire de moitié et le marché plus large de la cryptomonnaie suit l’exemple de BTC (comme cela a toujours été le cas). En tant que personne ayant connu plusieurs cycles de « crypto est de retour », il est impératif que cet optimisme aille de pair avec… – Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) 11 mars 2024

Dans une récente interview avec Bloomberg Live, Garlinghouse a abordé la question de savoir si le XRP serait le prochain Bitcoin. L’exécutif a déclaré que si Ripple travaille avec le système pour résoudre le problème (transfert de valeur) à grande échelle, le problème étant mesuré en milliards de dollars, il existe alors de nombreuses opportunités de créer de la valeur dans XRP.

Avant la prochaine date limite d’ouverture du procès de la Securities and Exchange Commission (SEC) contre Ripple, Garlinghouse explique que Ripple a travaillé avec les régulateurs dès le départ.

Commentant le procès, Garlinghouse aurait déclaré :

« Dès le départ, Ripple a travaillé avec les régulateurs. Et nous avons travaillé avec des institutions réglementées comme les banques, où il n’y a pas d’incertitude réglementaire. Et donc, nous avons découvert qu’une partie des raisons pour lesquelles XRP a bien fonctionné est que les gens se rendent compte, hé, attendez une minute.

Le mémoire d’ouverture de Coinbase dans son procès traitait de l’autorité de la SEC en matière d’élaboration de règles pour la cryptomonnaie, ce procès et son résultat ont un impact direct sur les affirmations du régulateur sur Ripple.

Coinbase CLO Paul Grewal remet en question l’autorité de la SEC en matière d’élaboration de règles dans le domaine des actifs numériques, selon une série de tweets sur X.

Si vous lisez le déni superficiel de la SEC, vous aurez du mal à trouver une véritable raison de son inaction. Ceci malgré les dizaines de préoccupations légitimes que nous avons soulevées dans notre pétition, notamment la remise en question de l’autorité de la SEC sur l’espace des actifs numériques. 2/7 – paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 11 mars 2024

La date limite du procès SEC contre Ripple pour le mémoire d’ouverture du régulateur lié aux remèdes est le 22 mars, les détenteurs de XRP s’attendent à ce que la date limite approche.

Analyse technique : le prix du XRP se corrige mercredi, les yeux se rallieront à l’objectif de 0,75 $

Le prix du XRP est proche du support au niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 % à 0,6886 $. Le prix de l’altcoin est de 0,6981 $, se négociant dans une fourchette comprise entre 0,6886 $ et 0,7440 $. Les indicateurs techniques suggèrent une tendance à la hausse, l’altcoin pourrait effacer les pertes avec une dynamique positive.

Les barres de l’indicateur de convergence/divergence de moyenne mobile (MACD) et de l’oscillateur génial (AO) clignotent en vert, suggérant que les haussiers gagnent du terrain. La tendance haussière de l’altcoin est intacte et si les haussiers réussissent, le prix du XRP pourrait revenir au plus haut de 2024 de 0,7440 $ et viser ensuite le sommet de novembre 2023 de 0,75 $.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Dans un scénario désastreux, le prix du XRP pourrait balayer le support au niveau clé de retracement de Fibonacci de 61,8 % à 0,6452 $. Un bougie quotidenne clôturant en dessous de ce niveau pourrait entraîner une baisse du retracement de Fibonacci de 50 % à 0,6147 $, avant que l’altcoin ne commence sa reprise.

FAQ sur le procès SEC contre Ripple

Cela dépend de la transaction, selon une décision de justice rendue le 14 juillet : pour les investisseurs institutionnels ou les ventes de gré à gré, le XRP est un titre. Pour les investisseurs particuliers qui ont acheté le jeton via des ventes programmatiques sur des bourses, des services de liquidité à la demande et d’autres plateformes, XRP n’est pas une sécurité.

La Securities & Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Ripple et ses dirigeants d’avoir levé plus de 1,3 milliard de dollars grâce à une offre d’actifs non enregistrée du jeton XRP. Bien que le juge ait statué que les ventes programmatiques ne sont pas considérées comme des titres, les ventes de jetons XRP à des investisseurs institutionnels sont bel et bien des contrats d’investissement. Dans cette dernière affaire, Ripple a enfreint la loi américaine sur les valeurs mobilières et devra continuer à plaider pour les quelque 729 millions de dollars reçus dans le cadre de contrats écrits.

La décision offre une victoire partielle à la fois à Ripple et à la SEC, selon ce que l’on regarde. Ripple obtient une grande victoire sur le fait que les ventes programmatiques ne sont pas considérées comme des titres, ce qui pourrait être de bon augure pour le secteur plus large de la cryptomonnaie, car la plupart des actifs visés par la répression de la SEC sont gérés par des entités décentralisées qui ont vendu leurs jetons principalement à des investisseurs particuliers. via des plateformes d’échange, disent les experts. Néanmoins, la décision n’aide pas beaucoup à répondre à la question clé de savoir ce qui fait d’un actif numérique une sécurité. Il n’est donc pas encore clair si ce procès créera un précédent pour d’autres affaires ouvertes affectant des dizaines d’actifs numériques. Des sujets tels que celui de savoir quel est le bon degré de décentralisation pour éviter l’étiquette de « sécurité » ou où tracer la frontière entre les ventes institutionnelles et programmatiques sont susceptibles de persister.

La SEC a intensifié ses mesures coercitives à l’encontre du secteur de la blockchain et des actifs numériques, en portant plainte contre des plateformes telles que Coinbase ou Binance pour avoir prétendument violé la loi américaine sur les valeurs mobilières. La SEC affirme que la majorité des actifs cryptomonnaies sont des titres et sont donc soumis à une réglementation stricte. Même si les défendeurs peuvent utiliser certaines parties de la décision de Ripple en leur faveur, la SEC peut également y trouver des raisons de maintenir sa stratégie actuelle de réglementation par application.

La décision de justice est un jugement sommaire partiel. La décision peut faire l’objet d’un appel une fois le jugement final rendu ou si le juge l’autorise avant cette date. L’affaire est dans une phase préliminaire au procès, dans laquelle Ripple et la SEC ont encore la possibilité de régler.



Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :