Les montagnes russes du prix du Bitcoin liquident 360 millions de dollars auprès des vendeurs longs et courts | Cryptomonnaie

Plus de 361 millions de dollars de transactions à effet de levier ont été liquidés au cours des dernières 24 heures alors que Bitcoin (72 213 $ BTC) a atteint un nouveau sommet historique de 73 050 $ avant de retomber en dessous de 70 000 $ le 12 mars.

La variation des prix a principalement liquidé les positions longues – ceux qui pariaient que cela augmenterait – avec 258 millions de dollars effacés, tandis que les vendeurs à découvert ont été évincés d’un peu plus de 103 millions de dollars, selon les données de la plateforme de trading de crypto et d’information Coinglass.

Il s’agit de la plus grande hausse depuis le 5 mars, lorsque Bitcoin est tombé à 60 800 $ après avoir atteint son précédent record historique d’environ 69 000 $.

Liquidations quotidiennes courtes et longues de crypto-monnaie au cours des six derniers mois. Source : Coinglass

La volatilité n’a pas été aussi grave cette fois-ci, le prix du Bitcoin n’ayant oscillé que de 4,85 % entre son plus bas du 12 mars de 69 365 $ et un maximum de 72 733 $, selon CoinGecko.

Bitcoin s’est depuis stabilisé à 71 400 $ au moment de la publication.

Un porte-parole de 10x Research a déclaré à Cointelegraph que la hausse de la volatilité provenait probablement du fait que les traders anticipaient une correction des prix.

Les traders sont de plus en plus nerveux à l’idée d’assister à une correction des prix, car Bitcoin n’a pas réussi à se redresser au cours de la période. [United States] heures de négociation lorsque les ETF commencent à être négociés.

« En même temps, il y a un grand FOMO », ce qui pourrait signifier que le rallye va se poursuivre, a ajouté le porte-parole.

10x Research a également noté que les intérêts ouverts des contrats à terme ont augmenté de 5 % au cours du week-end – les 9 et 10 mars – et qu’il soupçonne qu’ils ont été mis en place avec des stop serrés.

Les transactions Bitcoin et Ether (4 040 ETH) ont représenté le plus grand nombre de liquidations au cours des dernières 24 heures, soit respectivement 106,3 millions de dollars et 73,3 millions de dollars.

Solana (SOL 152 $), Dogecoin (DOGE 0,17 $) et le memecoin Ordi (ORDI) basé sur Bitcoin ont également connu des liquidations importantes.

Carte thermique de liquidation de crypto-monnaie au cours des dernières 24 heures, du 11 au 12 mars. Source : Coinglass.

Les liquidations les plus courtes et les plus longues ont eu lieu sur l’échange cryptomonnaie OKX, totalisant 152 millions de dollars, tandis que les traders de Binance ont enregistré des pertes combinées de 128,4 millions de dollars.

Les vendeurs à découvert ont perdu plus de 6 milliards de dollars en essayant de parier contre des sociétés de cryptomonnaie cotées en bourse au cours des 11 premiers mois de 2023, alors que Bitcoin a augmenté de 130 % pour atteindre 37 800 $ sur la même période, selon le cabinet de recherche S3 Partners.

