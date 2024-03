La saison des pièces meme se termine brusquement, les baleines se préparent à jeter Shiba Inu, Dogecoin et PEPE | Cryptomonnaie

Les pièces Meme ont plongé mardi. Shiba Inu, PEPE et Dogecoin voient leurs prix baisser.

Deux baleines ont déposé pour 10,16 millions de dollars de Shiba Inu et de PEPE sur des bourses centralisées, reposant sur près de 135 millions de dollars de gains non réalisés.

Un portefeuille non identifié a déposé 150 millions de jetons Dogecoin sur Robinhood, suscitant la crainte d’une vente parmi les détenteurs.

Les grands investisseurs en portefeuilles, connus sous le nom de baleines, transfèrent leurs avoirs en pièces de monnaie vers des portefeuilles d’échange centralisés. Plus précisément, trois pièces mèmes, Shiba Inu (SHIB), PEPE et Dogecoin (DOGE), ont connu une augmentation des transferts d’échange.

En règle générale, une augmentation de l’offre d’un actif sur les bourses, accompagnée d’une baisse des prix, est un signe baissier pour la crypto-monnaie.

Les baleines transfèrent SHIB, DOGE et PEPE en gros volumes vers les bourses

Selon les données des trackers de renseignement cryptomonnaie, deux baleines ont déposé pour 10,6 millions de dollars de SHIB et de PEPE sur les échanges centralisés Gemini, Crypto.com et OKX. Il y a près de quatre ans, l’un d’eux a récupéré 15 200 milliards de jetons SHIB, dont 200 milliards ont été transférés à Gemini et Crypto.com. Le transfert SHIB de la baleine est évalué à 6,49 millions de dollars.

Le portefeuille de la baleine a un bénéfice non réalisé estimé à 129 millions, avec 2,6 billions de SHIB restants.

Aperçu des profits et pertes du portefeuille Whale pour SHIB. Source : Spotonchain

Une autre baleine a déposé mardi 500 milliards de PEPE d’une valeur de 4,13 millions de dollars à la bourse OKX. Cette grande adresse de portefeuille a acquis le PEPE il y a moins de deux semaines. Les gains non réalisés estimés par la baleine s’élèvent à 3,36 millions de dollars, soit près de 31 % de gains sur leur investissement initial.

Aperçu des profits et pertes du portefeuille Whale pour PEPE. Source : Spotonchain

De plus, Robinhood a reçu un transfert de 150 millions de jetons DOGE, ce qui a alimenté la spéculation sur une vente massive de la pièce mème sur le thème du chien.

Justin Sun, le fondateur de TRON, aurait transféré 7 milliards de jetons FLOKI d’une valeur de 1,92 million de dollars à la bourse Poloniex.

Transfert FLOKI de Justin Sun à Poloniex. Source : PeckShield

SHIB, DOGE, PEPE et FLOKI ont observé des baisses de leurs prix au cours de la dernière journée.

Le prix des pièces Meme diminue. Source : CoinGecko

