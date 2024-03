Le prix du XRP marque un nouveau sommet pour 2024, Coinbase souligne la contradiction dans la position de la SEC dans le procès et le discours de Ripple | Cryptomonnaie

Le prix du XRP a grimpé à 0,7440 $ lundi, l’altcoin a atteint un sommet pour la nouvelle année à ce jour.

Le dossier Coinbase montre les déclarations contradictoires de la SEC sur les actifs numériques dans le procès Ripple et le discours Hinman.

L’amendement AMM de XRPLedger et la date limite prochaine dans le procès SEC contre Ripple ont probablement catalysé les gains du XRP.

Le prix du XRP a atteint le niveau de 0,7440 $ lundi, après s’être négocié en dessous de la résistance de 0,66 $ pendant des semaines. Le rallye de l’altcoin vers son nouveau sommet depuis le début de l’année est probablement catalysé par l’anticipation des détenteurs de XRP concernant la brève date limite d’ouverture du procès de la Securities and Exchange Commission (SEC) contre Ripple, et l’amendement récemment adopté par l’Automated Market Maker (AMM). .

Le récent dépôt de plainte de Coinbase contre le régulateur financier américain a mis en évidence la position contradictoire de la SEC sur les actifs numériques. La communauté XRP et les avocats pro-Ripple ont commenté le dépôt de la bourse et débattu de son implication dans le procès SEC contre Ripple.

Daily Digest Market Movers : le dossier de Coinbase révèle des incohérences dans la position de la SEC et pourrait influencer le procès Ripple

Coinbase, l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie en termes de volume, a déposé une requête contre la SEC et a souligné la position contradictoire du régulateur sur les actifs numériques. Le dossier de la bourse révèle les déclarations contradictoires de la SEC, de 2018 et 2021.

Dépôt Coinbase. Source : X

Il existe une relation directe entre le dépôt de Coinbase et l’issue du procès Ripple. Coinbase conteste l’affirmation de la SEC selon laquelle la bourse est impliquée dans la vente de titres non enregistrés.

Le 12 mars, Coinbase a déposé un mémoire d’ouverture auprès du troisième circuit contestant le refus du régulateur de la requête en matière de réglementation.

Le directeur juridique de la bourse, Paul Grewal, affirme que la bourse soulève des dizaines de préoccupations légitimes dans sa pétition et remet en question l’autorité de la SEC sur les actifs numériques.

Le dépôt de Coinbase a un impact sur le procès intenté par la SEC contre le géant des paiements Ripple, car la bourse remet en question l’autorité du régulateur, ce qui a une incidence sur la bataille juridique avec la société de transfert de paiements.

Le procès SEC contre Ripple continue d’influencer le prix du XRP et probablement le sentiment des détenteurs de XRP puisque la société de paiement transfrontalier est l’un des plus grands détenteurs d’altcoin.

Analyse technique : le prix du XRP atteint un nouveau sommet en 2024, susceptible de dépasser le sommet de novembre 2023

Le prix du XRP est dans une tendance à la hausse. En regardant le graphique sur 1 jour, le prix du XRP a atteint lundi un nouveau sommet annuel de 0,7440 $ et s’est stabilisé au-dessus du support à 0,6886 $. Cela coïncide avec le niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 % de la course de l’altcoin vers le nouveau sommet de 2024. L’objectif de la tendance haussière des prix du XRP est le plus haut de novembre 2023 de 0,7500 $.

Le prix du XRP a été corrigé à 0,6940 $ mardi. La paire trouve un support aux niveaux de retracement de Fibonacci de 78,6 % et 61,8 %, à 0,6940 $ et 0,6452 $, respectivement.

La convergence/divergence moyenne mobile (MACD) et l’oscillateur génial (AO) soutiennent les gains de l’altcoin, les barres vertes signalent que la tendance haussière est intacte et qu’il y a une dynamique positive dans le XRP/USDT.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Dans le cas où un bougie quotidenne clôture en dessous du retracement Fibonacci de 78,6 % à 0,6886 $, la thèse haussière pourrait être invalidée. Le prix du XRP pourrait balayer le support au retracement Fib de 50 % à 0,6147 $, avant que l’altcoin ne tente de récupérer.

