Bitcoin à ATH, mais les nouveaux portefeuilles « millionnaires » sont à la traîne – Kaiko | Cryptomonnaie

Le nombre de nouveaux portefeuilles « millionnaires » Bitcoin (BTC) quotidiens a augmenté jusqu’à environ 1 500 suite au récent rallye de l’actif à 72 000 $ – bien que la hausse soit encore éclipsée par le nombre de nouveaux millionnaires créés quotidiennement lors de la dernière course haussière.

Selon un rapport du 11 mars de Kaiko Research, le nombre de nouveaux portefeuilles Bitcoin quotidiens d’un million de dollars était à un minimum de moins de 500 en janvier, mais se rapproche désormais de la barre des 2 000.

Nombre de nouveaux portefeuilles Bitcoin dépassant 1 million de dollars et 10 millions de dollars par jour. Source : Kaiko

Kaiko, cependant, a noté que lors de la dernière course haussière – lorsque Bitcoin a atteint son précédent record de 69 000 $ le 10 novembre 2021 – plus de quatre mille portefeuilles ont atteint la barre du million de dollars par jour, et deux mille autres portefeuilles ont atteint 10 $. millions chaque jour.

« Malgré la récente flambée des prix, les baleines Bitcoin en chaîne connaissent un lent retour », note-t-il.

En fait, le nombre de nouveaux millionnaires Bitcoin quotidiens est désormais similaire aux chiffres de juillet 2022, lorsque le Bitcoin a chuté en dessous de 20 000 $.

Kaiko a attribué le « retour lent » des nouveaux portefeuilles millionnaires Bitcoin quotidiens au nouveau capital qui n’a pas encore été déployé « pleinement » et aux grandes baleines qui pourraient prendre des bénéfices alors que Bitcoin atteint de nouveaux sommets.

En 2021, il y a eu un énorme afflux de capitaux alors que toutes sortes de traders cherchaient à bénéficier du battage médiatique autour de la cryptomonnaie. Cette fois-ci, les baleines pourraient adopter une approche plus prudente, attendant de voir si les gains ont du poids avant d’investir.

Kaiko a également déclaré qu’il pourrait y avoir davantage de baleines stockant leurs avoirs auprès de dépositaires plutôt que de portefeuilles personnels.

Le lancement des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant a peut-être joué un rôle ici, car les neuf nouveaux ETF Bitcoin au comptant basés aux États-Unis ont accumulé plus de 28 milliards de dollars de Bitcoin depuis le lancement des ETF en janvier, selon le 8 mars. données de BitMEX Research.

Coinbase et BitGo sont parmi les principaux dépositaires des ETF spot Bitcoin.

Plutôt que de détenir directement du Bitcoin, les investisseurs dans les ETF Bitcoin au comptant détiennent des actions dans les ETF, ce qui indiquerait que leurs avoirs indirects en Bitcoin ne seraient pas reflétés dans ces données de portefeuille de baleines.

L’année dernière, le nombre de portefeuilles millionnaires Bitcoin a grimpé de près de 300 % pour atteindre 90 000 au cours de l’année, selon la société de recherche sur les cryptomonnaies Glassnode.

2023 a marqué une renaissance pour les « hodlers » de Bitcoin – avec un prix augmentant d’environ 160 % pour atteindre 42 200 $.

Depuis lors, Bitcoin a encore augmenté de 71 % et son prix est de 72 200 $ au moment de la publication.

Evolution du prix du Bitcoin au cours des 24 derniers mois. Source : CoinGecko

