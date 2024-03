Le prix du Bitcoin prend de l’ampleur après que le LSE envisage d’ouvrir des applications pour les ETN BTC et ETH au deuxième trimestre 2024. | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin (BTC) continue de se renforcer, se dirigeant vers le nord alors que les marchés continuent de compter de nouveaux sommets. La hausse de lundi fait suite aux rapports de la Bourse de Londres et de la société de veille économique MicroStrategy.

LSE prévoit d’ouvrir des applications pour les ETN Bitcoin et Ether au deuxième trimestre 2024

Le prix du Bitcoin (BTC) se maintient stablement au-dessus du seuil de 70 000 $, atteignant 72 661 $ sur Binance Exchange lundi. Cela fait suite à deux rapports haussiers qui ont revigoré la peur de manquer quelque chose (FOMO) parmi les détenteurs de BTC et les acteurs du marché de la cryptomonnaie.

Premièrement, des rapports indiquent que la Bourse de Londres (LSE) devrait accueillir les applications de billets négociés en bourse (ETN) Bitcoin et Ether (ETH) au début du deuxième trimestre.

La Bourse de Londres (LSE) a commencé à accepter les demandes de cotation des ETN de crypto-monnaie sur BTC et ETH au deuxième trimestre 2024. (Reuters) – le régulateur britannique l’a autorisé. pic.twitter.com/EEmSUA4md1 – Chiffre crypto (@Crypto_Figur) 11 mars 2024

Les ETN sont des titres de créance non garantis que les institutions financières émettent dans le but de suivre la performance d’un indice de marché, d’une matière première, d’une devise ou d’un autre actif spécifique (BTC et ETH dans ce cas).

Pour plus de clarté, ils sont différents des fonds négociés en bourse (ETF). Contrairement à ces derniers, les ETN ne représentent pas une participation dans un pool d’actifs sous-jacents (BTC ou ETH dans ce cas). Les investisseurs en ETN reçoivent un rendement basé sur la performance de l’indice ou de l’actif que l’ETN est conçu pour suivre. Un autre facteur distinctif est que les ETN comportent un risque de crédit associé à l’institution émettrice.

Avec la décision de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, cela indique qu’il n’y a aucune opposition aux propositions des bourses d’investissement reconnues (RIE) visant à établir un segment de marché coté pour les ETN adossés à des cryptomonnaies. Notamment, le crypto ETN sera exclusivement accessible aux investisseurs professionnels.

Deuxièmement, le prix du Bitcoin augmente également grâce aux rapports que MicroStrategy a ajoutés à son portefeuille Bitcoin. Plus précisément, la société de veille économique a acquis 12 000 BTC supplémentaires pour environ 821,7 millions de dollars en utilisant le produit des billets convertibles et des liquidités excédentaires. Le prix d’achat moyen pour cette acquisition était d’environ 68 477 $ par jeton BTC.

Le PDG Michael Saylor a tweeté : « Au 10/03/24, MicroStrategy détient 205 000 BTC acquis pour environ 6,91 milliards de dollars à un prix moyen de 33 706 $ par Bitcoin.

Avec cela, MicroStrategy contourne l’ETF BlackRock iShares (IBIT), qui avait déclaré avoir dépassé MicroStrategy avec 195 985 BTC dans son portefeuille vendredi après une autre journée d’afflux importants. Il s’agit de données provenant de la récente divulgation de l’entreprise. À cette époque, MicroStrategy ne détenait qu’environ 193 000 BTC.

Prédictions du prix du Bitcoin alors que les vents arrière du BTC se développent

Le prix du Bitcoin montre de la force, poussant vers le nord et se maintenant au-dessus du seuil de 72 000 $. Il a confirmé la cassure après avoir basculé la zone d’approvisionnement s’étendant de 62 278 $ à 65 618 $ en une cassure haussière au cours de la séance de bourse du 7 mars.

Sur la période hebdomadaire, le prix du Bitcoin se situe sur un support à 69 000 $ avec un potentiel de gains prolongés. Cela se voit avec l’élan croissant, signifié par l’indice de force relative (RSI) ascendant. Les barres d’histogramme de l’Awesome Oscillator (AO) augmentent également en volume, montrant que davantage de traders s’approchent de la scène.

De plus, l’indicateur de volume montre des barres prononcées, indiquant une tendance qui ne fait que se renforcer, les traders ne montrant aucun signe d’arrêt. S’il se maintient, le BTC pourrait atteindre le niveau psychologique de 80 000 $, soit près de 10 % au-dessus des niveaux actuels.

Graphique BTC/USDT sur 1 semaine

D’un autre côté, si les traders profitent des gains réalisés au cours des cinq derniers jours, le prix du Bitcoin pourrait revenir dans la zone d’approvisionnement. Une cassure et une clôture en dessous de sa ligne médiane à 64 044 $ confirmeraient la poursuite de la tendance baissière. Cela pourrait voir BTC revenir au seuil de 60 000 $ avant un éventuel retrait.



