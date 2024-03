Ethereum : acheter les creux dans la zone de la boîte bleue | Cryptomonnaie

Bonjour amis commerçants. Dans cet article technique, nous allons jeter un œil aux graphiques Elliott Wave de l’ETHUSD publiés dans la zone membres du site Web. Comme nos membres le savent, Ethereum nous a récemment donné 3 vagues de retrait qui ont trouvé des acheteurs directement dans la Blue Box (zone d’achat). Nous avons privilégié le côté long en raison des séquences haussières impulsives que la crypto montre dans le cycle à partir du plus bas d’octobre 2023. Dans un texte ultérieur, nous allons expliquer les prédictions à court terme d’Elliott Wave et la configuration du trading.

Graphique ETHUSD Elliott Wave sur 1 heure 03.10.2024

Le point de vue actuel suggère qu’Ethereum a mis fin au cycle à court terme à partir du plus bas de 3204,15 alors que 5 vagues se rallient -((i)) noir. Actuellement, la crypto effectue un retrait intrajournalier, vague ((ii)) noire. Nous nous attendons à voir une autre étape vers le bas (c) de ((ii)) pour compléter la structure. Nous ne recommandons pas de vendre l’ETHUSD et préférons le côté long de la Blue Box marquée (zone d’achat). Une fois qu’Ethereum atteint notre zone d’achat, il devrait idéalement soit rebondir vers de nouveaux sommets, soit rebondir en 3 vagues alternativement. Lorsque le rebond atteint 50 Fibs par rapport au plus haut bleu (b), nous rendrons la position longue sans risque (mettre SL à BE) et prendrons des bénéfices partiels.

Petit rappel sur la façon de trader nos graphiques :

Timbre baissier rouge + case bleue = Configuration de vente

Timbre haussier vert + case bleue = Configuration d’achat

Les cartes avec des timbres noirs ne sont pas échangeables.

Graphique ETHUSD Elliott Wave sur 1 heure 03.11.2024

Ethereum a trouvé des acheteurs directement dans la boîte bleue marquée comme prévu et nous avons obtenu de bonnes réactions à partir de là. Retrait terminé au plus bas de 3733. Le rallye à partir de ce niveau semble impulsif. Nous nous attendons à ce que l’ETHUSD continue de trouver des acheteurs intrajournaliers lors des fluctuations de 3,7,11 et nous ne recommandons pas de vendre lors des replis proposés.

Gardez à l’esprit que le marché est dynamique et que la vision présentée pourrait avoir changé entre-temps.

