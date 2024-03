Prédictions BTC/USD : Bitcoin atteint un nouveau record au-dessus de 71 000 $ | Cryptomonnaie

BTC/USD

Bitcoin s’échange près d’un nouveau record au-dessus de 71 000 $ tôt lundi, avec une hausse constante au cours des dernières séances signalant la poursuite d’une tendance haussière plus large, après une brève consolidation la semaine dernière.

Les haussiers restent fermement en jeu et ont jusqu’à présent compensé les signaux de correction sur les études quotidiennes fortement surachetées, alors que le bitcoin continue de bénéficier d’un afflux de liquidités dans de nouveaux fonds négociés en bourse et des attentes croissantes selon lesquelles la Fed commencera bientôt à réduire ses taux d’intérêt.

Bitcoin a progressé de plus de 60 % en 2024 et a été le plus performant du marché au cours des premiers mois de cette année.

Le prix suit la troisième vague prolongée d’un cycle de cinq vagues à partir de 15 434 $ (plus bas de 2022), avec un premier signal haussier fort attendu à la clôture quotidienne au-dessus de la barrière psychologique de 70 000 $, ce qui ouvrirait la voie vers la zone de 75 000 $ (expansion de Fibo à 300 %), violation de qui pour démasquer 80 000 $.

La cassure de 70 000 $ et l’ancien sommet à 68 911 $ sont revenus aux supports initiaux, suivis par la hausse quotidienne du Tenkan-sen (65 433 $).

Les signaux d’arrêt du rallye et d’une éventuelle correction des conditions de surachat persistent et ont été renforcés par une divergence baissière de dynamique de 14 jours, qui maintient un tel scénario sur la table. Cependant, les traders sont en mode gagnant pour l’instant et ne pensent toujours pas à un profit plus fort. prise.

Rés : 72000 ; 74767 ; 80 000 ; 81215.

Sup : 71 000 ; 70200 ; 70 000 ; 66702.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :