Amendement XRPLedger AMM adopté à la majorité, les détenteurs de XRP gagneront un revenu passif à cette condition | Cryptomonnaie

Les détenteurs de XRP ne recevront pas de revenus pour détenir l’altcoin, ils doivent fournir des liquidités à l’AMM pour gagner des récompenses.

Les détenteurs de XRP qui interagissent avec le teneur de marché automatisé et fournissent leurs avoirs aux swappers sont admissibles à un revenu passif.

Le prix du XRP est de 0,62 $ dimanche, l’altcoin étant maintenu au-dessus du niveau psychologiquement important de 0,60 $.

Le teneur de marché automatisé (AMM) devrait faire ses débuts sur le XRPLedger et les détenteurs de XRP auront la possibilité de fournir des liquidités à l’AMM et de gagner un revenu passif. Les validateurs ont fourni une image claire de la façon dont les détenteurs de XRP peuvent gagner grâce à l’AMM et expliquent que le simple fait de détenir l’altcoin ne permet pas aux traders de bénéficier de récompenses ou de revenus supplémentaires.

Les détenteurs de XRP qui fournissent des liquidités aux AMM peuvent gagner un revenu passif

Alors que le XRPLedger constate l’approbation de l’amendement AMM, les plateformes de médias sociaux comme X sont inondées de messages affirmant que les détenteurs de XRP peuvent gagner un revenu passif sans jamais vendre leurs avoirs. L’amendement a été adopté avec un consensus de 91,43 % et les AMM n’ont pas été activés sur le Ledger au moment de la rédaction de cet article.

Les AMM arriveront probablement sur XRPLedger d’ici le 22 mars à 20h10 UTC, selon les informations de XRPscan.

Modification XRPLedger pour les AMM adoptée

Un validateur XRPLedger sur X a expliqué que les AMM ne fournissent pas de revenus passifs pour la détention de XRP.

Le XRP Ledger AMM est en cours d’activation et je vois une tonne de messages réclamant un revenu passif pour les détenteurs de XRP après l’activation et que vous n’avez jamais besoin de vendre votre XRP. Ils profitent de l’inexpérience des membres de la communauté avec DeFi. – L’AMM XRPL ne vous donne aucun… pic.twitter.com/PyuWnyOdY7 – Vétérinaire ‍☠️ (@Vet_X0) 9 mars 2024

Les détenteurs de XRP doivent fournir des liquidités et interagir avec le teneur de marché automatisé, ces jetons XRP sont ensuite achetés et vendus par des swappers et les fournisseurs de liquidité gagnent un revenu passif.

Au moment de la rédaction, le prix du XRP est de 0,62 $. Malgré la récente correction du prix de l’altcoin, celui-ci s’est maintenu au-dessus du niveau psychologiquement important de 0,60 $. Le prix du XRP est dans une tendance à la hausse et 0,6293 $ et 0,6500 $ sont deux résistances clés sur le chemin de l’altcoin vers son sommet de 2024 de 0,6685 $.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour



