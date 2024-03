Shiba Inu enregistre des gains hebdomadaires à deux chiffres, les détenteurs de SHIB réalisent près de 373 millions de dollars de bénéfices | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a augmenté de près de 55 % sur une période hebdomadaire alors que la pièce mème a atteint son sommet annuel de 0,00004567 $.

Le prix du SHIB est resté supérieur au support malgré que les détenteurs aient réalisé 372,93 millions de dollars de bénéfices le 5 mars.

Les hausses de prix du SHIB sont probablement catalysées par les efforts du leader Shytoshi Kusama pour que le jeton de l’écosystème BONE soit coté sur Binance.

La hausse des prix du Bitcoin et de l’Ethereum en 2024 a été suivie par une augmentation des pièces mèmes et des jetons IA/métaverse. Le rallye du Shiba Inu jusqu’au sommet de 2024 de 0,00004567 $ le 5 mars a suivi les gains du Bitcoin et est probablement catalysé par la rotation du capital du plus grand actif par capitalisation boursière.

Le prix du SHIB s’est maintenu au-dessus du niveau de support psychologiquement important de 0,000030 $ malgré les prises de bénéfices massives des détenteurs.

Le prix du Shiba Inu pourrait soutenir les gains récents grâce à ces catalyseurs

Les pièces Meme ont généralement observé une hausse de leur prix suite à une montée en puissance de la domination du Bitcoin et à une hausse de l’actif. Les bénéfices du BTC sont probablement répartis dans d’autres secteurs tels que les pièces meme, l’IA, le métaverse et les jetons de jeu.

Le prix du SHIB a atteint son sommet annuel de 0,00004567 $, et la pièce meme s’est maintenue au-dessus d’un niveau de prix psychologiquement important, malgré les récentes activités de prise de bénéfices des détenteurs. Les détenteurs de SHIB ont réalisé 372,93 millions de dollars de gains lorsque SHIB a atteint son sommet de 2024, selon les données de Santiment.

Le réseau Shiba Inu a réalisé des bénéfices/pertes. Source : Santiment

La pièce mème avait offert une opportunité « d’acheter à la baisse » aux traders lorsque les détenteurs de SHIB ont réalisé 882,83 millions de dollars de pertes le 3 mars. Le prix du Shiba Inu a atteint son plus haut de 2024 peu de temps après.

Le chef de projet de Shiba Inu, Shytoshi Kusama, poursuit la cotation du jeton d’écosystème BONE sur Binance. Par ailleurs, 13 milliards de jetons SHIB d’une valeur de 463 000 dollars ont été brûlés le 9 mars, selon les données de Shibburn. Ces catalyseurs ont probablement poussé le prix du SHIB à la hausse au cours de la semaine dernière.

SHIB a généré des gains hebdomadaires de 55 % pour les détenteurs et la pièce meme est susceptible de reprendre sa hausse vers son plus haut niveau depuis le début de l’année, si la pression d’achat est maintenue. L’offre de SHIB sur les bourses est tombée à 76 900 milliards, soit une baisse de près de 1 % depuis début mars. Cela contribue à réduire la pression de vente sur la pièce meme et il est probable que le prix SHIB puisse regagner le terrain perdu dans les semaines à venir.

