Les jetons basés sur Solana font leur retour grâce aux parachutages potentiels et à la frénésie des pièces de monnaie | Cryptomonnaie

Les actifs basés sur Solana comme MYRO, POPCAT, SOLAMA, LOAF ont fait leur retour au milieu de la demande de jetons de l’écosystème SOL.

Les parachutages potentiels, les flux nets importants et l’augmentation du volume total des actifs verrouillés catalysent probablement les gains des jetons de l’écosystème SOL.

Backpack Exchange, Kamino Finance voient leur TVL augmenter et les pièces meme ont noté une hausse des prix au cours de la semaine dernière.

Les actifs et les protocoles de l’écosystème Solana ont observé une augmentation de l’activité et de la pertinence parmi les acteurs du marché, à mesure que les traders réagissent aux annonces potentielles de largage aérien et à la frénésie des pièces de monnaie.

Le prix du Bitcoin a dépassé 70 000 $, pour atteindre un nouveau sommet historique, probablement catalysé les gains des altcoins. Les actifs basés sur Solana bénéficieront probablement de la rotation du capital.

Les protocoles basés sur Solana voient une augmentation du TVL et de l’activité

Le volume des échanges de Solana a atteint un nouveau record historique avec un volume de 3,4 milliards de dollars, dont 15 %, soit près de 530 millions de dollars, ont été attribués aux pièces mèmes, comme le montre Dune Analytics. Les pièces mèmes basées sur Solana Dogwifhat (WIF), Bonk (BONK), Myro (MYRO), Popcat (POPCAT) et Solama (SOLAMA), entre autres, ont noté une augmentation massive de leurs prix sur la période hebdomadaire.

Jito Labs, société d’infrastructure MEV basée à Solana, a enregistré vendredi un pic de revenus, soit 1,2 million de dollars en conseils de validation. Le projet a noté une augmentation de l’activité des utilisateurs. De même, Backpack Exchange a enregistré son plus grand flux net quotidien après avoir annoncé son premier instantané le 18 mars. La bourse possède 73 millions de dollars d’actifs et a obtenu 9 millions de dollars de dépôts d’utilisateurs du jour au lendemain.

Le TVL du protocole Kamino Finance basé sur Solana a augmenté de 34 % après l’annonce du largage du projet. Cette augmentation provient probablement de son produit Lend.

La possibilité d’un éventuel parachutage a suscité l’intérêt des acteurs du marché et catalyse probablement un volume et une activité plus élevés parmi les utilisateurs.

