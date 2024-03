Plus d’un demi-milliard de dollars en Ethereum ont été brûlés au cours du mois dernier, soutenant la hausse des prix des ETH | Cryptomonnaie

Ethereum, d’une valeur de 583,94 millions de dollars, a été brûlé au cours des trente derniers jours, réduisant ainsi l’offre en circulation de l’altcoin.

Ethereum a atteint un nouveau sommet historique à 4 012 $ sur Binance, avant la prochaine mise à niveau de Dencun.

Le prix des ETH pourrait viser son sommet de décembre 2021 de 4 936 $, soit près de 5 000 $, dans sa tendance haussière.

Le prix de l’Ethereum a atteint un nouveau sommet historique de 4 012 $ pour la première fois depuis fin décembre 2021, marquant une étape clé pour l’altcoin avant sa mise à niveau clé. Les détenteurs d’Ethereum attendent la prochaine mise à niveau de Dencun, le développement le plus important depuis la migration de l’altcoin vers Proof-of-Stake.

La combustion d’Ethereum s’accélère plus près de Dencun Hard Fork

Ethereum est sous le feu des projecteurs depuis que l’altcoin a atteint un nouveau sommet historique vendredi, franchissant le niveau des 4 000 $, sur Coinbase et Binance. L’altcoin a fait son retour au-dessus de ce niveau pour la première fois depuis fin 2021.

Ethereum a franchi une étape de développement majeure lorsqu’il a migré du mécanisme de consensus de preuve de travail vers la preuve de participation, marqué par la fusion. La prochaine étape majeure est l’introduction du proto-danksharding, via EIP-4844, l’une des propositions d’amélioration incluant Dencun Hard Fork, prévue pour le 13 mars.

Les données d’ultrason.money montrent que près d’un demi-milliard de dollars en Ether ont été brûlés au cours des trente derniers jours. Cette mesure est importante pour les détenteurs d’ETH car elle soutient la réduction de l’offre d’altcoin en circulation et réduit la pression de vente sur l’Ether.

Ethereum a brûlé en 30 jours. Source : Ultrasound.money

Les gains de prix de l’Ethereum sont soutenus par les évolutions haussières de l’altcoin. Le prochain objectif de la tendance haussière d’Ethereum est probablement de 5 000 $, proche du sommet de décembre 2021 de 4 936 $. L’indicateur de convergence/divergence moyenne mobile (MACD) et l’oscillateur génial (AO) soutiennent la tendance haussière d’Ethereum et signalent que l’altcoin pourrait rebondir plus haut.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

Un bougie quotidenne clôturant en dessous du retracement de Fibonacci de 38,2 % de la montée d’Ethereum jusqu’à son plus haut de 2024, à 3 307 $, pourrait invalider la thèse haussière de l’ETH. L’altcoin pourrait trouver un support au niveau psychologiquement important de 3 000 $ si une correction s’ensuit.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :