Le prix du Bitcoin teste 70 000 $ tandis que la communauté cryptomonnaie critique Coinbase après le troisième crash | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a franchi le cap des 70 000 $ sur Coinbase, entre autres échanges, avant une rétractation rapide.

L’échange Coinbase s’est écrasé pour la troisième fois alors que le BTC a atteint de nouveaux sommets.

Les membres de la communauté dénoncent la plateforme de trading, invoquant une manipulation.

Le prix du Bitcoin (BTC) se négocie avec une tendance haussière prononcée, franchissant des étapes clés à mesure qu’il se dirige vers le nord. Cependant, la communauté des crypto-monnaies est en désaccord avec Coinbase Exchange, car des affirmations circulent selon lesquelles la plateforme de trading manipule le marché.

La langue de la communauté cryptomonnaie fustige Coinbase après que Bitcoin ait atteint 70 000 $

Le prix du Bitcoin (BTC) a atteint le niveau psychologique de 70 000 $ sur Coinbase Exchange vendredi, seulement pendant un instant, mais avant une rétractation rapide. La crypto-monnaie pionnière a également gagné 70 000 $ sur BitMex Exchange et a enregistré un sommet intra-journalier de 70 154 $ sur les graphiques Netcost-Security par rapport au dollar américain (USD). Sur Binance, le BTC a culminé à 69 990 $.

Cependant, parmi toutes les plateformes de trading, Coinbase Exchange était la exception puisqu’elle s’est écrasée pour la troisième fois ce mois-ci. Le timing a fait impression, car cela s’est produit à chaque fois que le prix du Bitcoin tentait d’enregistrer de nouveaux sommets.

Pensez-vous que Coinbase essaie de

Manipuler le prix du Bitcoin ? Les 3 dernières fois où Bitcoin est arrivé

proche du nouveau sommet historique, Coinbase

s’est écrasé toutes les 3 fois. – Ash Crypto (@Ashcryptoreal) 8 mars 2024

Pour certains, le crash n’était pas une surprise, étant donné les antécédents de Coinbase en matière de mise hors ligne lors de périodes de volume de transactions exponentiel. Pour d’autres en revanche, le krach apparaît calculé, destiné à profiter à sa clientèle fortunée.

vous ne dirigez pas un investisseur riche, il va truquer et manipuler cet investissement dans une correction majeure, puis se glissera par la porte dérobée – remarquez comment Coinbase agit à proximité de ce prix élevé ? vos portefeuilles se vident soudainement pendant que les clients riches peuvent acheter ou vendre $vélo protocole de développement -Dave (@TruckerDave89) 8 mars 2024

Un utilisateur, s’appelant @BritishHodl sur X, affirme une chronologie appropriée des événements dans laquelle Coinbase attend que le marché se redresse jusqu’à un point où les concessionnaires OTC manquent de BTC, puis ils « arrêtent le moteur ». Le résultat est une panique parmi les commerçants de détail, provoquant le début du dumping des algorithmes de négociation, ce qui provoque à nouveau un affleurement des bureaux OTC. À ce stade, « Coinbase redémarre le moteur et permet à BlackRock, Fidelity et aux grands d’acheter tout ce Bitcoin ».

Même Eric Balchunas, spécialiste des fonds négociés en bourse (ETF) chez Bloomberg Intelligence, a commenté la série de krachs, s’interrogeant sur l’impact sur les ETF, se demandant comment une entreprise aussi riche et orientée vers la technologie s’effondre avec une telle fréquence.

Matt Hougan, CIO de Bitwise, qui a récemment félicité les investisseurs de BTC pour « leur optimisme et leur confiance inébranlables », affirme que même si la série de crashs est une mauvaise image, elle ne change pas les affaires de Coinbase.

… Les utilisateurs se soucient de la disponibilité, mais pas les utilisateurs moyens. La plupart des utilisateurs sont des utilisateurs moyens.

Néanmoins, Hougan observe que le krach n’affecte que le commerce de détail car la garde, qui sert les acteurs institutionnels, n’est pas affectée.

De plus, la plupart des ETF se négocient via plusieurs contreparties de gré à gré qui exploitent la liquidité mondiale, et il existe une liquidité abondante sur les plateformes autres que Coinbase.

Selon le dirigeant de Bitwise, la chose à surveiller est de savoir comment ces crashs auront un impact sur la réputation de Coinbase, malgré son poids en tant que plus grand échange cryptomonnaie basé aux États-Unis.

C’est un mauvais look, c’est sûr. Mais est-ce que cela changera quelque chose pour leur entreprise ? Dans l’immédiat, j’en doute. Coinbase s’est effondré tout le temps lors des marchés haussiers passés, mais il a quand même connu une croissance folle. C’est en fait un thème récurrent dans l’histoire d’Internet. Facebook plantait tout le temps ; il… – Matt Hougan (@Matt_Hougan) 8 mars 2024

Prédictions du prix du Bitcoin alors que la communauté crypto appelle Coinbase après le troisième crash

Le prix du Bitcoin est confronté à une résistance en raison du seuil de 69 000 $, un niveau testé pour la dernière fois le 5 mars lorsque BTC a enregistré un pic de 69 324 $. Malgré le rejet rapide de 70 000 $, le potentiel de hausse reste viable avec le prix du BTC qui repousse l’obstacle.

La dynamique continue d’augmenter, comme en témoigne la hausse de l’indice de force relative (RSI), accentuée par les barres d’histogramme croissantes de l’indicateur de volume. Cela témoigne d’une tendance qui ne fait que se renforcer. Une pression d’achat accrue pourrait amener le prix du Bitcoin à revoir le seuil de 70 000 $. Un mouvement décisif au-dessus de ce niveau ouvrirait la voie à des gains prolongés.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, les prises de bénéfices pourraient voir le prix du Bitcoin chuter jusqu’au niveau psychologique de 60 000 $.



