Le prix du Bitcoin montre de la force, Bitget MD cite l’optimisme inébranlable des investisseurs envers le BTC | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a récupéré au-dessus de 67 000 $ avec l’intention claire de reprendre son récent sommet au-dessus de 69 000 $.

Le PDG de Bitget Exchange cite un optimisme inébranlable et une confiance inégalée dans le BTC parmi les membres de la communauté.

Les ETF restent un élément fondamental clé, l’IBIT de BlackRock ayant rapporté mardi un record de 788 millions de dollars.

Bitcoin (BTC) n’en a pas fini avec son potentiel de hausse et est en bonne voie de reprise quelques jours seulement après s’être détaché de son sommet, ce qui pourrait être attribué à des ordres de vente massifs. Pendant ce temps, des théories continuent de circuler sur les raisons pour lesquelles les gains sont loin d’être terminés pour la cryptomonnaie pionnière.

Lisez aussi : Tesla a-t-il secrètement acheté plus de Bitcoin ?

FAQ Bitcoin, altcoins et stablecoins

Bitcoin est la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, une monnaie virtuelle conçue pour servir de monnaie. Ce mode de paiement ne peut être contrôlé par aucune personne, groupe ou entité, ce qui élimine le besoin de participation de tiers lors des transactions financières.

Les altcoins sont n’importe quelle crypto-monnaie à l’exception du Bitcoin, mais certains considèrent également Ethereum comme un non-altcoin car c’est à partir de ces deux crypto-monnaies que se produit le fork. Si cela est vrai, alors Litecoin est le premier altcoin, dérivé du protocole Bitcoin et, par conséquent, une version « améliorée » de celui-ci.

Les Stablecoins sont des crypto-monnaies conçues pour avoir un prix stable, leur valeur étant soutenue par une réserve de l’actif qu’elles représentent. Pour y parvenir, la valeur d’un stablecoin est liée à une matière première ou à un instrument financier, tel que le dollar américain (USD), dont l’offre est régulée par un algorithme ou une demande. L’objectif principal des pièces stables est de fournir une rampe d’accès aux investisseurs désireux d’échanger et d’investir dans les crypto-monnaies. Les Stablecoins permettent également aux investisseurs de stocker de la valeur puisque les crypto-monnaies, en général, sont sujettes à la volatilité.

La domination du Bitcoin est le rapport entre la capitalisation boursière du Bitcoin et la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies combinées. Cela donne une image claire de l’intérêt que suscite Bitcoin auprès des investisseurs. Une forte domination du BTC se produit généralement avant et pendant une course haussière, au cours de laquelle les investisseurs ont recours à des investissements dans des crypto-monnaies relativement stables et à forte capitalisation boursière comme Bitcoin. Une baisse de la domination du BTC indique généralement que les investisseurs transfèrent leur capital et/ou leurs bénéfices vers les altcoins en quête de rendements plus élevés, ce qui déclenche généralement une explosion des rallyes des altcoins.

Les détenteurs de Bitcoin sont confiants : PDG de Bitget

Selon Gracy Chen, directrice générale de Bitget Exchange, la flambée du prix du Bitcoin après la récente correction de 16,9 % est attribuée à « un optimisme et une confiance inébranlables dans le BTC ». Chen a ajouté : « Sur la base de l’expérience historique, des replis rapides se produisent souvent lors de fortes tendances haussières, constituant un phénomène courant de désendettement du marché. »

Alors que Chen attribue cette montée d’optimisme aux investisseurs, un rapport d’un économiste de la Deutsche Bank a détaillé cinq raisons pour lesquelles le BTC se négocie à un niveau record et pourquoi le rallye n’est peut-être pas encore terminé. Les points forts incluent les fonds négociés en bourse (ETF) BTC, la réduction de moitié, la réglementation du secteur et les détails macroéconomiques tels que les taux d’intérêt.

La croyance populaire est que la réduction de moitié du BTC lancera le prochain cycle haussier. Avant cela, le récit des ETF continue de stimuler les marchés avec des rapports indiquant que ces produits d’investissement collectent continuellement des centaines de millions de dollars en BTC chaque jour. Par exemple, le spécialiste des ETF Eric Balchunas a récemment rapporté que l’ETF IBIT de BlackRock avait engrangé un montant record de 788 millions de dollars le 5 mars.

Ouah, $IBIT a récolté un record de 788 millions de dollars hier, menant l’effort d’équipe pour Nine avec près de 1 milliard de dollars de flux bruts malgré la bougie inversée de Dieu et bien écrasante. $GBTCc’est du saignement. Premier petit avant-goût de la façon dont les investisseurs en ETF seront bien meilleurs que les HODL (certains) personnes ne le pensent. pic.twitter.com/goeRwgrJLh – Éric Balchunas (@EricBalchunas) 6 mars 2024

Lisez aussi : Bitcoin continuera d’augmenter encore plus cette année – Deutsche Bank

Prédictions du prix du Bitcoin alors que BTC tente de récupérer 69 000 $

Le prix du Bitcoin continue de pousser vers le nord dans le but clair de récupérer le seuil de 69 000 $, ou dans les cas très haussiers, de franchir le sommet de 69 324 $ dans l’espoir d’atteindre le niveau psychologique de 70 000 $.

La dynamique d’achat augmente, comme le montre l’indice de force relative (RSI) qui se déplace vers le nord. Les barres croissantes de l’indicateur de volume indiquent un renforcement de la tendance haussière. Cela accentue encore la thèse haussière.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Les mesures en chaîne soutiennent les perspectives haussières du prix du Bitcoin

Les données en chaîne de la métrique Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock montrent que le prix du Bitcoin bénéficie d’un fort support à la baisse. La région comprise entre 47 907 $ et 63 846 $ est particulièrement intéressante car elle offre un support solide. Les efforts visant à pousser le prix du BTC en dessous de ce niveau seront contrecarrés par des achats agressifs auprès d’environ 6,12 millions d’adresses qui ont acheté près de 2,41 millions de BTC à un prix moyen de 55 203 $.

BTC-GIOM

Par ailleurs, la mesure In/Out of the Money Around Prix (IOMAP) corrobore également l’histoire, montrant qu’il existe une forte zone de support entre 64 784 $ et 65 997 $. Ici, environ 608 060 adresses contiennent environ 556 640 jetons BTC achetés à un prix moyen de 65 292 $.

BTC-IOMAP

Pour les deux mesures, il est clair que plus de 99 % des détenteurs de BTC disposent de bénéfices non réalisés. Avec la réduction de moitié à venir, l’envie de vendre sera forcément au minimum. Cela ajoute du crédit à la thèse haussière.

En revanche, si les traders commencent à tirer profit des gains, le prix du Bitcoin pourrait effacer une partie des gains réalisés au cours des derniers jours. Cela pourrait voir le BTC retomber à 65 000 $, ou dans un cas désastreux, descendre au niveau psychologique de 60 000 $. Une telle décision indiquerait une baisse de près de 10 % par rapport aux niveaux actuels.



Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :