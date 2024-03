Ethereum se tourne vers un avenir centré sur le cumul alors que le hard fork de Dencun se profile | Cryptomonnaie

Les protocoles de couche 2 mettant à l’échelle la blockchain Ethereum devraient bénéficier de coûts de déploiement considérablement réduits lorsque le hard fork Dencun atteindra le réseau principal. Il est toutefois possible que les utilisateurs finaux ne profitent pas immédiatement de tous les avantages.

David Silverman, vice-président produit de Polygon Labs, a déclaré à Cointelegraph que le dernier hard fork d’Ethereum, qui comporte plusieurs propositions d’amélioration (EIPS), prendra quelques semaines pour être pleinement mis en œuvre par des protocoles de cumul :

D’ici environ un mois et demi ou deux mois, chaque L2 souhaitant utiliser l’espace blob en tant que cumul sera déplacé, et les utilisateurs en verront alors tous les avantages.

Le hard fork Dencun intègre un total de neuf EIP différents. Le nom de la mise à niveau est une combinaison de la mise à niveau de Cancun de la couche d’exécution d’Ethereum et de la mise à niveau de Deneb sur la couche de consensus.

Que fait l’EIP-4844 ?

Silverman explique que l’un des points focaux majeurs du hard fork est l’EIP-4844, qui modifie la façon dont les cumuls Ethereum stockent les données sur le réseau principal. Plusieurs cumuls de couche 2 regroupent et traitent les transactions hors chaîne et soumettent une preuve récapitulative de ces transactions à la blockchain Ethereum.

« Il n’existe actuellement qu’un seul type de stockage dans Ethereum : le stockage des données d’appel sur la couche d’exécution. C’est permanent, ce qui indique que si je publie quelque chose, qu’il s’agisse d’une image pour un NFT ou de données de transaction pour un cumul, tous les nœuds Ethereum doivent stocker cet état pour toujours », explique Silverman.

EIP-4844 crée une nouvelle façon pour les cumuls d’ajouter des données moins chères aux blocs en introduisant l’espace blob. L’utilisation des données d’appel pour le stockage était coûteuse, car tous les nœuds Ethereum doivent traiter indéfiniment les données qui vivent sur la chaîne.

Le proto-danksharding, du nom des chercheurs qui ont proposé EIP-4844, permet aux rollups d’envoyer et de joindre des blobs de données à des blocs. Les données ne sont pas accessibles à la Machine Virtuelle Ethereum et sont supprimées automatiquement après un délai déterminé, estimé à 18 jours. Silverman explique :

L’idée avec ces blobs dans EIP-4844 est de créer cette toute nouvelle section de stockage que je ne peux pas réellement exécuter. Je ne peux pas les toucher à l’intérieur de l’Ethereum EVM mais Ethereum, le protocole, garantit son stockage pendant une certaine période.

Silverman ajoute que, comme les blobs sont stockés temporairement, ils sont considérablement moins chers pour les cumuls et offrent les mêmes garanties de sécurité.

Les avantages du cumul ne seront pas immédiats

Le proto-danksharding est un sujet brûlant dans la communauté Ethereum, compte tenu de son impact sur le coût du stockage des données cumulées à l’avenir. Divers développeurs de couche 2 ont vanté une réduction des coûts de déploiement de 10 à 50 fois, mais Silverman a déclaré que le véritable impact ne se produirait qu’une fois que Dencun arriverait sur le réseau principal.

Dencun devrait arriver sur le réseau principal Ethereum le 13 mars. Source : Tim Beiko sur X.

Le vice-président des produits de Polygon Labs note que l’impact ne sera pas immédiat. Le hard fork de Dencun est prévu pour le 13 mars, après quoi les rollups devront faire leurs propres mises à jour avant de profiter du nouvel espace de stockage :

Chaque rollup doit passer par ses propres procédures de gouvernance et de mise à niveau pour modifier ses contrats, pour passer des données de pointage aux données d’appel pour pointer vers le nouvel espace blob.

Silverman dit que Polygon a travaillé dur pour accélérer sa propre mise en œuvre de l’EIP-4844. Dans le même temps, des conversations avec des homologues d’Optimism, zkSync et Arbitrum indiquent que les L2 sont impatients de profiter du hard fork le plus rapidement possible.

Ethereum se tourne vers un avenir centré sur le rollup

Dencun représente également la réalisation du passage d’Ethereum vers une approche de mise à l’échelle centrée sur la couche 2. Silverman affirme qu’Ethereum cherche à « ralentir et ossifier » ses composants principaux tout en laissant l’innovation et l’attention portée aux utilisateurs aux niveaux 2.

« Il s’agit d’un élément de la feuille de route d’Ethereum qui dit que, contrairement à la chaîne de base qui est responsable de la mise à l’échelle, les rollups sont vraiment là où se trouve l’avenir. Nous allons apporter des changements pour les rendre moins chers et plus attrayants pour les utilisateurs et devenir le porte-drapeau d’Ethereum », a déclaré Silverman.

Les principaux acteurs du rollup ont même commencé à se coordonner entre eux avec la formation de Roll Call, où ces couches 2 se réunissent, discutent et produisent des propositions d’amélioration.

« Ce sont des changements qui ne concerneront que la L2. Modifications apportées à l’EVM qui ne seront pas disponibles sur le réseau principal Ethereum, telles que de nouvelles formes d’abstraction de compte, de nouvelles précompilations, de nouveaux opcodes », ajoute Silverman.

Dencun n’aura peut-être pas d’impact immédiat sur les coûts de cumul, mais Silverman s’attend à une certaine fanfare lorsque le hard fork sera finalisé. Silverman a dit :

EthStaker fait toujours un excellent flux. Vous verrez également des expériences amusantes au lancement. Les développeurs de l’ETH Denver ont déclaré qu’ils créeraient des ordinaux de blob ETH pour obstruer l’espace blob.

Au fur et à mesure de la mise en œuvre échelonnée de l’EIP-4844 par rollups, l’écosystème commencera à voir le véritable impact du proto-danksharding. Silverman estime également que plus le nombre de L2 rejoignant l’espace blob réduira progressivement l’impact de la réduction des coûts.

