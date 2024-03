Tesla a-t-il secrètement acheté plus de Bitcoin ? | Cryptomonnaie

Des rumeurs sur les réseaux sociaux suggèrent que Tesla aurait récemment acheté environ 1 000 BTC.

Ces discussions sur l’achat de BTC par Tesla sont basées sur la plate-forme de données d’Arkham Intelligence.

Certains suggèrent que l’écart entre leurs avoirs en BTC pourrait être dû aux ventes de produits.

Le constructeur de voitures électriques Tesla aurait acheté environ 1 000 BTC, ou du moins c’est ce dont parlent les réseaux sociaux. Mais un examen plus attentif de l’origine de ces rumeurs révèle qu’il ne pourrait s’agir que d’un cas d’interprétation erronée.

Le solde BTC de Tesla augmente

L’annonce par le PDG de Tesla, Elon Musk, de l’achat de BTC a été un moteur majeur des marchés de la cryptomonnaie en février 2021. Mercredi soir, les utilisateurs de la plateforme de médias sociaux X ont commencé à parler de Tesla ajoutant 1 000 BTC, d’une valeur d’environ 68 millions de dollars, à leur bilan sur la base des données d’un plateforme d’analyse de données cryptomonnaies populaire, Arkham. Ni Tesla ni Musk n’ont commenté ces rumeurs.

Portefeuille Tesla BTC sur Arkham

L’image ci-dessus montre que Tesla détient 11 500 BTC et non 9 700 BTC, ce qui est supérieur à ce qui a été rapporté dans son dernier rapport sur les résultats publié en janvier 2024. Cet écart est ce qui a poussé les investisseurs à spéculer si Tesla achetait secrètement plus de BTC.

EktaCT, un utilisateur populaire de Twitter parmi les passionnés de cryptomonnaie connu pour ses mises à jour opportunes sur plusieurs dernières nouvelles, note que cette incohérence dans le BTC détenu par Tesla pourrait être attribuée aux « ventes de produits ».

Compte tenu de l’implication d’Elon Musk dans la cryptomonnaie, il n’est pas rare que Tesla ou toute autre société dirigée par Musk utilise la cryptomonnaie comme mode de paiement pour leurs produits.



