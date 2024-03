Près de 200 millions de dollars d’ETH brûlés alors qu’Ethereum se prépare à la mise à niveau de Dencun | Cryptomonnaie

Ethereum d’une valeur de 190 millions de dollars a été brûlé au cours de la semaine dernière, réduisant ainsi l’offre en circulation de l’altcoin.

La mise à niveau Cancun-Deneb d’Ethereum devrait avoir lieu le 13 mars.

Les baleines accumulent l’altcoin tandis que les investisseurs particuliers et les détenteurs de petits portefeuilles semblent prendre des bénéfices après le rallye d’Ether.

Le prix de l’Ethereum (ETH) a fortement augmenté au cours de la semaine dernière, les investisseurs semblant intégrer les effets positifs de la prochaine mise à niveau de Dencun et la possibilité que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis approuve cette année les fonds négociés en bourse qui suivent l’Ether. . Pendant ce temps, les données en chaîne montrent que près de 200 millions de dollars d’ETH ont été brûlés au cours de la semaine dernière, un autre indicateur de nouvelles hausses de prix car cela réduit l’offre en circulation de l’altcoin.

Les détenteurs d’Ethereum anticipent les deux catalyseurs susceptibles de stimuler la hausse des prix des ETH ce cycle. Le prochain Hard Fork Cancun-Deneb (Dencun) et la décision de la SEC concernant l’ETF Spot Ethereum sont les deux catalyseurs de l’altcoin.

Le prix de l’Ethereum est de 3 790 $ au moment de la rédaction.

Les gains de prix de l’Ethereum pourraient être déclenchés par ces catalyseurs

La hausse du prix de l’Ethereum jusqu’à l’objectif psychologiquement important de 4 000 $ et au-delà pourrait être catalysée par la prochaine mise à niveau de Dencun, une amélioration technique importante qui résout l’aspect évolutivité du soi-disant « trilemme de la blockchain ».

Le trilemme de la blockchain est le compromis entre trois aspects importants : la sécurité, l’évolutivité et la décentralisation. Ethereum a donné la priorité à la décentralisation et à la sécurité, ce qui indique que l’aspect évolutivité peut être amélioré grâce à des mises à niveau et des Hard Forks de la blockchain.

Découvrez pourquoi la mise à niveau de Dencun est importante et comment elle pourrait réduire les coûts de transaction pour les chaînes de couche 2, dans cet article.

En examinant les données en chaîne, certains indicateurs signalent également une dynamique haussière pour Ethereum. L’offre en circulation de l’altcoin, qui joue un rôle dans l’évaluation de la pression de vente de l’actif, est en baisse. Selon les données d’Ultrasound.money, 190 millions de dollars d’ETH ont été retirés de l’offre en circulation par brûlage de jetons.

L’éther a brûlé la semaine dernière. Source : ultrason.money

Une analyse des différentes cohortes d’investisseurs détenant des ETH, ce qu’on appelle la distribution de l’offre, signale également la possibilité de nouvelles hausses de prix. Alors que les détenteurs de particuliers et de petits portefeuilles (ceux qui possèdent entre 10 et 10 000 ETH) ont abandonné leurs avoirs et ont probablement pris des bénéfices depuis début mars, les investisseurs aux gros portefeuilles ajoutent des ETH à leurs avoirs. En règle générale, l’accumulation de baleines a été un signe haussier pour l’actif et a précédé la hausse des prix de l’Ethereum, comme le montre le graphique ci-dessous.

Distribution d’approvisionnement d’Ethereum. Source : Santiment

Le réseau Ethereum a réalisé des bénéfices/pertes. Source : Santiment

Les détenteurs d’ETH attendent également la décision de la SEC concernant l’approbation potentielle d’un ETF Spot Ethereum. Le régulateur américain a plusieurs demandes sur la table, et la date limite pour se prononcer à leur sujet est le 23 mai. Les traders d’Ethereum estiment qu’une approbation pourrait ouvrir la voie à un afflux de capitaux institutionnels et catalyser les gains de l’ETH, comme cela s’est produit avec Bitcoin.

Au moment de la rédaction de cet article, le prix d’Ethereum est de 3 790 $, en hausse de près de 13 % la semaine dernière.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :