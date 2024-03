Le prix du BNB augmente de 10 % malgré les problèmes réglementaires internationaux de Binance Exchange | Cryptomonnaie

Le prix du BNB a récupéré tout le terrain perdu mardi et plus encore.

Les perspectives haussières de Binance Coin restent intactes malgré les problèmes juridiques de la bourse au niveau local et international.

Un glissement en dessous de 387,40 $ produirait un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière.

Le prix de Binance Coin (BNB) continue de faire preuve de détermination même si le réseau continue de souffrir de vents contraires en matière de réglementation. Le jeton évolue avec le sentiment dominant sur le marché, avec des perspectives de gains supplémentaires même si les altcoins continuent de se réveiller.

Problèmes réglementaires avec Binance et Binance.US

Binance Exchange est toujours en désaccord avec les autorités nigérianes, qui ont récemment convoqué son PDG Richard Teng, pour des soupçons de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, a indiqué le journal local Punch.

Le Premium Times et la BBC ont également rapporté que la plus grande plateforme de trading en termes de volume était « également accusée d’exploiter une entreprise valant des milliards sans les enregistrements et la documentation requis ».

Parallèlement, des informations ont circulé selon lesquelles deux des dirigeants de Binance avaient été arrêtés au Nigeria. D’autres rapports affirmaient également que le gouvernement nigérian exigeait une amende de 10 milliards de dollars. Bayo Onanuga, conseiller spécial du président nigérian en matière d’information et de stratégie, a toutefois démenti cette affirmation.

L’échange Binance a également corroboré l’histoire, indiquant qu’il n’avait eu aucune discussion avec les responsables au sujet d’une telle amende, a rapporté la Gazette du Peuple.

Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) a récemment critiqué Binance pour son « refus » de répondre à des questions clés, exhortant le tribunal à exiger que la bourse se conforme. Selon le régulateur financier, la commission n’était pas dans une impasse avec Binance.US.

Dans un dossier déposé auprès du tribunal de district le 5 mars, la SEC a déclaré que l’entité juridique opérant sous le nom de Binance.US, autrement appelée BAM Trading Services, avait démontré son refus de répondre à certaines questions de la SEC et a demandé à la Cour d’intervenir pour ordonner à BAM de répondre. questions en suspens.

L’échange a cependant défendu qu’il était « allé au-delà » pour répondre aux demandes d’informations « exceptionnellement larges » de l’agence, ajoutant que « des milliers de documents » avaient déjà été remis en ce qui concerne « tous les aspects imaginables de son pratiques de garde.

Au milieu de la bataille juridique avec la SEC américaine, Binance.US a subi une baisse de 75 % de ses revenus, l’obligeant à licencier environ 67 % de sa main-d’œuvre, avait révélé le directeur de l’exploitation de la société, Christopher Blodgett, lors d’une déposition en décembre.

Néanmoins, cela n’a pas empêché la bourse de profiter de la reprise en cours du marché.

Le prix de Binance Coin s’envole de 10 %

Le prix du BNB a augmenté de 10 % au cours de la dernière journée, avec des perspectives de gains supplémentaires dans un contexte de hausse, comme le montre la trajectoire de l’indice de force relative (RSI), et une tendance de renforcement des prix observée avec l’indicateur de volume affichant de grandes barres.

Une pression d’achat accrue pourrait voir le prix du BNB briser la formidable résistance fixée par les sommets égaux à 427,00 $. L’inversion de ce blocus en support donnerait le ton au prix de Binance Coin pour franchir le sommet de 434,70 $, avec la possibilité d’étendre les gains à 480,00 $, soit près de 15 % au-dessus des niveaux actuels.

La forte réaction du support de 387,40 $ pourrait en faire le moment idéal pour prêter à nouveau attention à Binance Coin.

Graphique BNB/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, un rejet des sommets égaux pourrait renvoyer le prix du BNB vers la ligne médiane du canal, qui coïncide avec le niveau de support de 387,40 $. Un glissement en dessous de 387,40 $ produirait un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière.

