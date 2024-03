Le prix du Bitcoin atteint son plus bas niveau alors que MicroStrategy lève 100 millions de dollars de plus que ce qui avait été initialement annoncé | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin reste au-dessus du seuil de 65 000 $ alors que MicroStrategy fait la une des journaux pour la deuxième fois cette semaine.

BTC pourrait avoir une autre chance d’atteindre le seuil de 69 000 $ alors que la dynamique des acheteurs continue de croître.

Cette acquisition volumineuse pourrait inspirer FOMO sur le marché avant la réduction de moitié.

Le prix du Bitcoin (BTC) reste un sujet clé dans la communauté des crypto-monnaies dans un marché haussier naissant. Avant la réduction de moitié d’avril, les passionnés de BTC restent déterminés à développer leur portefeuille, la société de veille économique MicroStrategy redoublant d’efforts.

Lisez aussi : Prédictions des prix du Bitcoin : près de 521 millions de dollars de liquidations totales alors que BTC atteint un nouvel ATH

MicroStrategy lève 100 millions de dollars de plus que ce qui avait été initialement annoncé pour l’achat de Bitcoin

Dans une annonce du 5 mars, MicroStrategy, l’un des plus grands détenteurs de BTC au monde, a révélé son intention d’absorber davantage de Bitcoin (BTC). Le PDG de la société, Michael Saylor, a cité un projet d’offre privée de 600 millions de dollars en obligations convertibles de premier rang.

À peine 48 heures plus tard, Saylor annonçait avoir avancé les plans, détaillant le prix de l’offre.

Les points marquants du rapport comprennent :

L’offre a été augmentée par rapport à l’offre annoncée précédemment de 600 millions de dollars à 700 millions de dollars.

Les billets seront vendus dans le cadre d’une offre privée à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés.

Les acheteurs initiaux ont accès dans un délai de 13 jours commençant à compter de la date à laquelle les billets sont émis pour la première fois.

L’offre devrait être clôturée le 8 mars 2024, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

Les billets seront des obligations de premier rang non garanties de MicroStrategy, portant un taux d’intérêt de 0,625 % par an, payable semestriellement.

Les billets seront convertibles en espèces, en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy (initialement 0,6677 action par tranche de 1 000 $ de principal des billets), ou en une combinaison d’espèces et d’actions ordinaires de classe A de MicroStrategy, au choix de MicroStrategy.

Le produit net estimé de la vente des billets s’élèvera à environ 684,3 millions de dollars. Cela sera utilisé pour acquérir des BTC supplémentaires et à des fins générales de l’entreprise.

Le point culminant de l’annonce a été que la société a ajouté un montant considérable de 100 millions de dollars au montant principal global. Bien que cela soit inattendu, ce n’est pas vraiment une surprise compte tenu de la forte sympathie et de l’optimisme de l’entreprise à l’égard du BTC.

En janvier, Saylor a vendu pour 216 millions de dollars d’actions de la société, MSTR, pour acheter plus de Bitcoin. Avec ce type d’optimisme BTC, la société s’efforce progressivement de mériter son inclusion dans le S&P 500.

Le prix du Bitcoin pourrait retester 69 000 $

Alors que l’optimisme continue de croître sur le marché des crypto-monnaies, le prix du Bitcoin pourrait repasser le seuil de 69 000 $. Un analyste sur X, @Coinmamba, a déclaré : « La probabilité que Bitcoin dépasse deux fois 69 000 $ est très faible », ajoutant que le prochain nouveau test pourrait voir la crypto-monnaie pionnière briser ce blocus.

La décision probable serait d’atteindre le sommet historique de 69 325 $, enregistré le 5 mars, avec la possibilité d’atteindre le niveau psychologique de 70 000 $. Une telle évolution représenterait une augmentation d’environ 5 % au-dessus des niveaux actuels.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Un examen attentif de l’indice de force relative (RSI) montre que la dynamique d’achat augmente après que l’indicateur a rebondi autour du seuil de 70. Si cette trajectoire se maintient, le RSI pourrait bientôt dépasser la bande jaune de la ligne de signal. Un tel croisement redynamiserait la tendance haussière puisqu’il est interprété comme un signal d’achat.

Graphique BTC RSI sur 1 jour

D’un autre côté, cependant, si les traders commencent à tirer profit des gains, le prix du Bitcoin pourrait baisser pour retester le seuil de 65 000 $. Dans un cas désastreux, BTC pourrait chuter au niveau psychologique de 60 000 $ avant un autre éventuel voyage vers le nord.

FAQ Bitcoin, altcoins et stablecoins

Bitcoin est la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, une monnaie virtuelle conçue pour servir de monnaie. Ce mode de paiement ne peut être contrôlé par aucune personne, groupe ou entité, ce qui élimine le besoin de participation de tiers lors des transactions financières.

Les altcoins sont n’importe quelle crypto-monnaie à l’exception du Bitcoin, mais certains considèrent également Ethereum comme un non-altcoin car c’est à partir de ces deux crypto-monnaies que se produit le fork. Si cela est vrai, alors Litecoin est le premier altcoin, dérivé du protocole Bitcoin et, par conséquent, une version « améliorée » de celui-ci.

Les Stablecoins sont des crypto-monnaies conçues pour avoir un prix stable, leur valeur étant soutenue par une réserve de l’actif qu’elles représentent. Pour y parvenir, la valeur d’un stablecoin est liée à une matière première ou à un instrument financier, tel que le dollar américain (USD), dont l’offre est régulée par un algorithme ou une demande. L’objectif principal des pièces stables est de fournir une rampe d’accès aux investisseurs désireux d’échanger et d’investir dans les crypto-monnaies. Les Stablecoins permettent également aux investisseurs de stocker de la valeur puisque les crypto-monnaies, en général, sont sujettes à la volatilité.

La domination du Bitcoin est le rapport entre la capitalisation boursière du Bitcoin et la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies combinées. Cela donne une image claire de l’intérêt que suscite Bitcoin auprès des investisseurs. Une forte domination du BTC se produit généralement avant et pendant une course haussière, au cours de laquelle les investisseurs ont recours à des investissements dans des crypto-monnaies relativement stables et à forte capitalisation boursière comme Bitcoin. Une baisse de la domination du BTC indique généralement que les investisseurs transfèrent leur capital et/ou leurs bénéfices vers les altcoins en quête de rendements plus élevés, ce qui déclenche généralement une explosion des rallyes des altcoins.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :