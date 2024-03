Bitcoin et Gold ont battu de nouveaux records de prix le même jour | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC 67 223 $) a enregistré un nouveau record de prix le 5 mars, dépassant les 69 200 $ pour la première fois de l’histoire.

Ce moment historique pour la communauté Bitcoin a coïncidé avec le développement réussi des marchés financiers traditionnels, l’or atteignant un niveau record le même jour.

Selon les données de TradingView, l’or au comptant a battu son record historique à 2 130 $ vers 13h30 UTC le 5 mars, dépassant ses précédents sommets d’environ 2 000 $ établis début décembre.

En moins de deux heures, Bitcoin a également affiché un sommet historique, atteignant un prix de 69 210 $ à 15h00 UTC. Le nouveau record historique du Bitcoin est survenu plus de deux ans après avoir atteint 69 000 $ le 9 novembre 2021.

Selon les graphiques des prix, ces nouveaux sommets historiques marquent la première fois que le Bitcoin et l’or atteignent simultanément de nouveaux records depuis l’émergence du Bitcoin en 2009.

La communauté a rapidement qualifié ces événements de « mauvais jour pour la monnaie fiduciaire », car l’or et le Bitcoin sont souvent considérés comme des couvertures potentielles contre les monnaies fiduciaires et l’inflation.

Article de Holger Zschaepitz sur le Bitcoin et les ATH de l’or. Source : Holger Zschaepitz sur X

Certains analystes estiment que l’or et le Bitcoin atteignent de nouveaux sommets dans la perspective d’une baisse des taux d’intérêt à l’avenir pour maintenir le niveau de la dette souveraine à un niveau gérable.

Les sommets historiques simultanés de l’or et du Bitcoin se produisent dans un contexte de taux d’intérêt relativement élevés, soit 4,5 % et plus, dans le monde développé, selon Matthew Weller, directeur mondial de la recherche chez StoneX. Dans une déclaration à Cointelegraph, l’analyste a déclaré :

Qu’il s’agisse d’un appétit élevé pour le risque, d’une inflation persistante, de niveaux d’endettement records ou des tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient et en Europe de l’Est, de nombreuses raisons poussent les traders à rechercher des alternatives aux monnaies fiduciaires traditionnelles dans l’environnement actuel.

Pour Bitcoin, le rallye en cours est largement contribué par l’enthousiasme suscité par le prochain événement quadriennal de réduction de moitié et les afflux massifs de fonds négociés en bourse au comptant BTC aux États-Unis, a noté Weller.

Au milieu des sommets historiques, certains grands haussiers du Bitcoin ont exprimé plus de confiance dans le Bitcoin que dans l’or.

« J’investis dans le Bitcoin plutôt que dans l’or toute la journée, tous les jours », a déclaré la star milliardaire de Shark Tank, Mark Cuban, dans une interview à CNBC le 5 mars.

L’éminent investisseur en or Peter Schiff s’est ensuite opposé aux déclarations de Cuba. « Ce requin nage dans le mauvais aquarium », a soutenu Schiff dans un article sur X.

Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin est en hausse de 52 % depuis le début de l’année, selon les données de CoinGecko. L’or au comptant est en hausse d’environ 2% depuis début janvier.

