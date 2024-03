Le prix de l’Ethereum bat le bain de sang du marché de la cryptomonnaie à près d’une semaine de la mise à niveau de Dencun | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum a augmenté de plus de 5 % mercredi malgré la correction du marché de la cryptomonnaie entraînée par la baisse du prix du Bitcoin.

La mise à niveau d’Ethereum Dencun, prévue pour le 13 mars, devrait réduire les coûts de transaction pour les chaînes de couche 2.

L’Ethereum jalonné a grimpé à 118 milliards de dollars, alors que les détenteurs d’ETH se préparent à l’arrivée de l’EIP-4844 sur le réseau principal.

Le prix de l’Ethereum (ETH) a grimpé mercredi tandis que plusieurs autres crypto-monnaies ont effacé leurs récents gains suite à la hausse des prix du Bitcoin et à son recul ultérieur mardi. L’Ether a repris sa récente tendance haussière vers l’objectif psychologique de 4 000 $ malgré les prises de bénéfices massives des détenteurs.

La mise à niveau de Dencun, un développement technique clé sur le réseau principal Ethereum, devrait être mise en ligne le 13 mars. La mise à niveau marque une étape importante pour les chaînes et les cumuls de couche 2.

Ethereum se prépare à réaliser des gains avant la mise à niveau de Dencun

La mise à niveau de Dencun est la mise à niveau la plus importante de la blockchain Ethereum depuis la fusion, où la chaîne a fait passer son mécanisme de consensus de preuve de travail à preuve de participation. Les développeurs ont fixé au 13 mars la date de sortie du réseau principal de Dencun.

La mise à niveau est populaire pour son « proto-danksharding », une fonctionnalité grâce à laquelle la chaîne utilise des blobs, ce qui réduit la charge sur la blockchain sous-jacente et réduit les coûts des chaînes de couche 2 et des rollups qui dépendent de la chaîne Ethereum. Cela est possible avec EIP-4844, l’une des principales propositions d’amélioration d’Ethereum qui fait partie de la mise à niveau de Dencun.

Avec la réussite des réseaux de test Sepolia et Holesky, Dencun est prêt pour son déploiement et sa mise en œuvre fluide sur le réseau principal Ethereum.

La mise à niveau de Dencun, également connue sous le nom de hard fork, se déclenchera lorsque la blockchain d’Ether atteindra l’emplacement 8626176. Cela devrait se produire à 13h55 GMT le 13 mars.

La mise à niveau de Dencun, un changement de jeu pour les chaînes de couche 2

Dencun a des implications significatives pour les chaînes de couche 2. La mise à niveau de développement regorge d’EIP pour améliorer l’évolutivité en traitant les transactions hors chaîne tout en offrant aux protocoles L2 la sécurité du réseau principal Ethereum.

Les principaux EIP de la mise à niveau de Dencun sont EIP-1153, EIP-4788, EIP-5656, EIP-6780, EIP-7044, EIP-7045, EIP-7514 et EIP-7516. Ces propositions d’amélioration visent à faciliter l’expansion des opérations dans les protocoles de couche 2.

Les technologies Rollup existantes comme Arbitrum, zkSync, StarkWare et Optimism utilisent fortement le réseau principal Ethereum pour la sécurité, ces projets devraient donc bénéficier de la mise à niveau. Cela devrait favoriser une plus grande adoption et accroître l’utilité de ces projets.

Le prix de l’Ethereum se rapproche de l’objectif de 4 000 $

Le prix de l’Ethereum est de 3 819 $ au moment de la rédaction. L’altcoin se rapproche mercredi de son objectif psychologiquement important de 4 000 $ après que le prix du Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique mardi. Les deux pièces sont fortement corrélées, avec un coefficient de corrélation sur trois mois de 0,95.

La valeur de l’Ether mis en jeu a grimpé à 118 milliards de dollars mercredi, ce qui réduit encore l’offre en circulation de l’altcoin et ouvre la voie à la poursuite du rallye. Malgré des prises de bénéfices constantes – 1,969 milliard de dollars depuis début mars, selon les données de Santiment –, l’altcoin a grimpé plus haut et n’a pas de résistance significative sur son chemin vers 4 000 $.

L’indicateur Moving Average Convergence/Divergence (MACD) et l’Awesome Oscillator (AO) soutiennent les gains d’Ethereum.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Un bougie quotidenne clôturant en dessous de la résistance de Fibonacci de 23,6 % à 3 432 $ pourrait invalider la thèse haussière d’Ethereum. En cas de baisse, le prix de l’ETH pourrait chuter jusqu’au retracement de Fibonacci de 38,2 % à 3 190 $.

