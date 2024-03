MYRO, basé sur Solana, est une valeur aberrante et grimpe de 50 % malgré le crash des pièces meme | Cryptomonnaie

Le jeton Myro s’est distingué par le crash des pièces mèmes après le sommet historique du BTC.

Dans un contexte de volatilité croissante, MYRO pourrait s’effondrer après sa cotation prévue sur Binance Exchange.

Les marchés des crypto-monnaies continuent de saigner au milieu d’ordres de vente massifs après BTC ATH.

Les marchés des crypto-monnaies continuent de saigner après que Bitcoin (BTC) a brisé son sommet de 68 999,99 $ pour enregistrer un nouveau sommet historique de 69 324 $. Cependant, avec ce pic, un commerçant et analyste renommé, @HsakaTrades, dénonce les baleines pour avoir fait baisser les prix. Plus précisément, les analystes affirment que ces grands détenteurs ont passé des ordres de vente frauduleux sur les bourses pour inciter les noobs et les gestionnaires de risques à vendre. Selon lui, les grands détenteurs cherchent à « racheter à la baisse ».

Lisez aussi : Le prix du Bitcoin atteint un nouvel ATH alors que les ETF spot BTC dépassent les 50 milliards de dollars

Le prix de Myro maintient ses gains alors que les pièces meme se vident

Le prix de Myro (MYRO) reste en hausse de plus de 50 % malgré les pièces meme affichant des pertes à deux chiffres. Pour MYRO, l’optimisme survient alors que les investisseurs accumulent la pièce meme avant la cotation de Binance Exchange pour le contrat perpétuel USDT-M. Un rapport de Binance a révélé son intention d’inscrire MYRO contre le stablecoin Tether (USDT) pour son contrat perpétuel avec un effet de levier de 50X.

Enregistrant un sommet de 0,38500 $, le prix de Myro reste parmi les jetons du secteur des pièces meme qui restent haussiers alors que ses pairs, Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) et Pepe (PEPE) affichent des pertes à deux chiffres. D’autres qui restent optimistes incluent PepeFork (PORK), qui est le fork de PEPE et Toshi sur le thème de la grenouille, alimenté par le jeton TOSHI.

Les investisseurs peuvent également s’attendre à une plus grande volatilité autour du prix de Dogwifhat (WIF), car le jeton devrait être mis en ligne sur Binance après la cotation de Robinhood. Notamment, la situation de l’achat de la rumeur, de la vente de l’actualité est probablement en jeu ici pour MYRO et WIF.

Lisez aussi : Robinhood va répertorier Dogwifhat comme balises WIF à 1 $ : Coinbase est-il le prochain ?

Prédictions de prix de Myro alors que les pièces meme tombent

Le prix du Myro reste bien au-dessus de la zone d’approvisionnement du 19 janvier, qui s’étend de 0,1901 $ à 0,2347 $. Si MYRO parvient à clôturer au-dessus de ce bloc d’ordres sur la période quotidienne, cela pourrait catalyser la poursuite de la tendance intermédiaire.

Pour l’instant, le marché penche en faveur des haussiers, avec une dynamique en hausse, comme le montre le Relative Strength Index (RSI). L’Awesome Oscillator (AO) et la Moving Average Convergence Divergence (MACD) favorisent tous deux la hausse, car ils montrent tous deux de grands volumes de barres d’histogramme vertes en territoire positif.

Une pression d’achat accrue pourrait voir le prix de Myro remonter au-dessus du niveau psychologique de 0,3000 $. Dans un cas très haussier, les gains pourraient s’étendre jusqu’au sommet intrajournalier de 0,3850 $. Effacer ce sommet local ouvrirait la voie à des gains prolongés, MYRO étant susceptible d’atteindre le niveau psychologique de 0,4000 $. Cela dénoterait une hausse d’environ 46 % par rapport aux niveaux actuels.

Graphique MYRO/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si la réservation de bénéfices fait clôturer le prix Myro en dessous de la ligne médiane à 0,2136 $, cela indiquerait effectivement que la zone d’approvisionnement constitue une résistance. Cela pourrait voir le prix de Myro retester le pied du bougie japonais à 0,1523 $.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :