Le nouveau sommet du prix du Bitcoin fait passer les ETF spot BTC au-delà de 50 milliards de dollars d’actifs | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a atteint un sommet de 69 324 $ mardi seulement pendant une courte période avant une rétractation.

Il est peu probable que BTC culmine à 69 000 $ à deux reprises, et 70 000 $ devraient bientôt arriver.

Près de 200 millions de dollars de positions courtes ont été liquidées contre 324 millions de dollars de positions longues.

Le prix du Bitcoin (BTC) a franchi le seuil de 69 000 $ mardi aux dernières heures de la session asiatique, attrapant de nombreux gardes et faisant exploser des millions de positions courtes et longues hors de l’eau.

Les ETF Bitcoin dépassent le seuil de 50 milliards de dollars d’actifs

Le prix du Bitcoin (BTC) a brisé le précédent sommet de 68 999,99 $ enregistré en 2021 pour établir un nouveau sommet historique (ATH) de 69 324 $ mardi. Cette décision a été remarquable et restera dans les mémoires comme la première fois que la crypto-monnaie pionnière a fixé un nouveau prix record bien avant un événement de réduction de moitié. Les données de CoinGecko montrent que la réduction de moitié aura lieu dans environ 46 jours, et l’événement devrait voir les récompenses des mineurs réduites de 50 %, passant de 6,25 à 3,125 BTC.

Pendant ce temps, alors que le prix du Bitcoin fait la une des journaux pour cette nouvelle étape, Eric Balchunas, spécialiste des fonds négociés en bourse (ETF) de Bloomberg Intelligence, a révélé que les ETF Bitcoin au comptant ont dépassé la barre des 50 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM).

Plus précisément, les dix ETF Bitcoin au comptant détiennent désormais plus de 50 milliards de dollars d’actifs à peine huit semaines après avoir commencé à négocier avec un peu moins de 30 milliards de dollars d’actifs.

Les dix ETF Bitcoin au comptant ont dépensé 50 milliards de dollars d’actifs. Ils ont commencé leur vie il y a 7 semaines sous 30 milliards de dollars. Environ 8 milliards de dollars proviennent de flux, le reste provenant de la hausse de la valeur du Bitcoin. pic.twitter.com/CZCl4mdd7Y – Éric Balchunas (@EricBalchunas) 5 mars 2024

Balchunas attribue environ 8 milliards de dollars aux flux tout en reconnaissant que le reste a été inspiré par la flambée du prix du Bitcoin. Selon le spécialiste des ETF, si ce rythme se maintient avec 10 milliards de dollars d’actifs ajoutés chaque mois, les ETF spot BTC pourraient facilement battre les ETF or d’ici l’été 2024. Conscient que c’est un long chemin, Balchunas observe que c’est possible si Bitcoin le prix continue de montrer de la force.

Dans le même temps, les données de Coinglass montrent qu’au cours des dernières 24 heures, les marchés des cryptomonnaies ont connu près de 521 millions de dollars de liquidations totales, dont 196,6870 millions de dollars de positions courtes contre 324,287 millions de dollars de positions longues.

Liquidations BTC

Prédictions du prix du Bitcoin après que BTC ait enregistré un nouvel ATH

Après avoir franchi le niveau psychologique de 69 000 $, le prix du Bitcoin a chuté de près de 2 % dans un contexte de prises de bénéfices en cours. L’élan est en baisse, comme le montre l’indice de force relative (RSI) en direction du sud. Le RSI est passé en dessous de la bande jaune de sa ligne de signal, qui est un signal de vente, et pourrait bientôt confirmer que le BTC est prêt à être vendu une fois qu’il passe en dessous de 70.

Bien que le marché penche toujours en faveur de la hausse, une baisse prolongée pourrait voir le prix du Bitcoin tomber en dessous du support de 60 784 $ et finalement retester le niveau psychologique de 60 000 $. Même si une cassure et une clôture en dessous de ce niveau menaceraient la viabilité à court terme des perspectives haussières, cela constituerait probablement une opportunité idéale d’acheter la baisse avant un éventuel mouvement vers le nord.

Pendant ce temps, la présence haussière sur le marché reste forte. Cela peut être vu dans les barres vertes de l’histogramme de l’Awesome Oscillator (AO) et de la Moving Average Convergence Divergence (MACD). La ligne MACD est également bien au-dessus de sa ligne de signal, renforçant encore la thèse haussière.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Néanmoins, si le prix du Bitcoin teste à nouveau le seuil de 60 000 $ et ne parvient pas à se redresser, cela produirait un plus bas, marquant une entrée possible pour les traders.



