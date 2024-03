Bitcoin dépasse 69 000 $ pour atteindre un nouveau record, éclipsant le pic de 2021 et surmontant l’hiver crypto de 2022

Qu’est-ce qui vient de se passer? Bitcoin a atteint un nouveau record historique après son précédent record fin 2021 et sa baisse ultérieure un an plus tard, qui a effacé la majeure partie de sa valeur. Les prix varient en fonction de la source, mais selon l’échange américain de crypto-monnaie Coinbase, la valeur du Bitcoin a atteint 69 324 $ plus tôt dans la journée avant de redescendre dans la fourchette de 67 000 $.

Il s’agit d’un nouveau sommet historique pour la monnaie numérique volatile, éclipsant ce que certains considèrent comme un précédent sommet de 68 790 $ en novembre 2021 lors du dernier boom des crypto-monnaies. La capitalisation boursière du Bitcoin s’élève actuellement à 1,3 billion de dollars.

Les prix ont fortement chuté après le pic précédent. En novembre 2022, un seul Bitcoin ne valait que 16 437 $. Comme pour tout investissement, acheter et vendre au bon moment est la clé du jeu. Ceux qui ont réussi à acheter à bas prix (ou à frapper leurs propres versions) et soit à les conserver, soit à les vendre pour un bénéfice énorme sourient sans aucun doute avec les nouvelles d’aujourd’hui.

Tenter de chronométrer le marché des cryptomonnaies ou de prédire les valorisations futures s’est avéré infructueux, mais certains tentent encore l’exploit. Beaucoup pensaient que le tour de la cryptomonnaie était terminé après le dernier boom et creux, et pourtant nous y sommes. Bitcoin est sorti de l’hiver crypto il y a environ un an et a affiché une forte croissance depuis, en grande partie grâce à l’approbation par la SEC des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin. Avec une nouvelle note élevée, certains pensent désormais que Bitcoin est prêt à s’envoler dans la stratosphère.

Comme Rob l’a souligné à juste titre plus tôt ce mois-ci, un marché de la cryptomonnaie fort peut rendre les joueurs nerveux. Au cours du dernier boom, les mineurs de crypto ont contribué à faire grimper le prix des cartes graphiques. Bien entendu, cette situation a également été favorisée par les pénuries de puces liées à la pandémie que nous avons finalement laissées derrière nous.

La situation de la cryptomonnaie semble beaucoup plus calme cette fois-ci, et c’est une excellente nouvelle pour toutes les personnes impliquées. La croissance organique vaut mieux que le battage médiatique et si les choses peuvent continuer à progresser sans perturber les autres marchés, qu’il en soit ainsi.

