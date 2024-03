Tether lance un outil de récupération pour migrer l’USDT entre les blockchains | Cryptomonnaie

Le principal émetteur de stablecoin, Tether, a lancé un outil de récupération pour migrer son stablecoin Tether (USDT 1,00 $) entre différentes blockchains alors que l’USDT atteint une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars.

Tether a annoncé le 4 mars le lancement d’un plan de récupération de la blockchain pour garantir un accès stable à l’USDT en cas de perturbations rencontrées par l’un des multiples réseaux de blockchain utilisés pour les transactions USDT.

Selon les données de Tether, l’USDT réside sur 14 blockchains au 4 mars, dont Tron, Ethereum, Solana, Avalanche et Omni. Tron et Ethereum sont les deux plus grandes blockchains pour l’USDT, représentant respectivement 51 % et 43 % de tous les USDT émis.

Les cinq principaux réseaux blockchain utilisés par Tether (USDT) au 4 mars 2024. Source : Tether

Bien qu’il s’appuie largement sur des blockchains comme Tron et Ethereum, l’USDT existe « indépendamment des blockchains », indique la dernière annonce de Tether, soulignant que les blockchains sont utilisées « uniquement comme couche de transport ».

Pour faire face au risque qu’une blockchain ne réponde plus, ne soit pas fiable ou inutilisable, Tether a créé son outil de récupération officiel, qui permettrait aux utilisateurs de migrer l’USDT entre les blockchains. L’entreprise a noté :

Les utilisateurs pourraient vérifier la propriété de leurs adresses sur une blockchain qui ne répond pas et une adresse de destinataire sur une autre blockchain prise en charge, et Tether transférera l’USDT entre eux.

Selon l’annonce, les utilisateurs USDT concernés pourront lancer le processus de migration à l’aide de l’interface Web ou d’outils de ligne de commande. Le processus implique la signature cryptomonnaie d’une demande de migration pour vérifier la propriété des jetons Tether, qui sont disponibles avec des portefeuilles d’extension de navigateur comme MetaMask et des portefeuilles matériels tels que Ledger ou Trezor.

De plus, une interface de ligne de commande permet aux utilisateurs de saisir directement leur clé privée, leur permettant ainsi de signer le message nécessaire à l’aide d’un script open source sur leur ordinateur local, note l’annonce.

Cointelegraph a contacté Tether pour un commentaire, mais au moment de la publication, il n’avait pas encore reçu de réponse.

Le lancement de l’outil de récupération de Tether est intervenu alors que l’USDT franchissait une étape majeure en termes de valeur marchande, la capitalisation boursière de l’USDT atteignant 100 milliards de dollars le 4 mars pour la première fois de l’histoire.

Au moment de la rédaction de cet article, l’USDT est la troisième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, après Bitcoin (BTC 66 866 $) et Ether (ETH 3 701 $), qui valent respectivement 1,4 billion de dollars et 442 milliards de dollars, selon les données de CoinGecko.

Les trois principales crypto-monnaies par volume de transactions quotidien. Source : CoinGecko

D’autre part, l’USDT est la plus grande crypto-monnaie en termes de volume de transactions quotidien, puisque 132 milliards de dollars d’échanges et de transactions cryptomonnaies sont traités quotidiennement avec l’USDT au 5 mars. BTC et ETH suivent les volumes de transactions de l’USDT avec 82 milliards de dollars et 33 milliards de dollars de transactions quotidiennes. respectivement.

