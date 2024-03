Les avoirs GBTC Bitcoin de Grayscale ont chuté de 33 % depuis sa conversion | Cryptomonnaie

Le plus grand gestionnaire d’actifs cryptomonnaies au monde, Grayscale, a désormais vu près de 33 % de ses avoirs en Bitcoin (67 000 $ BTC) sur GBTC supprimés depuis sa conversion en ETF à la mi-janvier.

Le 4 mars, GBTC a connu son 36e jour de sorties consécutives, avec 5 450 BTC, soit 368 millions de dollars, quittant la fiducie et portant la sortie totale depuis sa conversion à 9,26 milliards de dollars, selon BitMEX Research.

Avant de convertir le fonds en ETF, Grayscale détenait environ 620 000 BTC, selon Coinglass.

Mais le lancement de l’ETF Bitcoin spot de Grayscale a permis aux investisseurs de faire enfin quelque chose qui n’était pas autorisé dans la structure précédente : racheter leurs actions contre du Bitcoin. Le fait que GBTC ait des frais plus élevés que certains autres ETF, tels que l’IBIT de BlackRock et le FBTC de Fidelity n’a pas non plus aidé.

Le fonds GBTC détient désormais 420 682 BTC d’une valeur estimée à 28,8 milliards de dollars aux prix actuels, selon son site Web et son portefeuille.

Avoirs GBTC en niveaux de gris. Source : Coinglass

Les observateurs du marché ont continué à spéculer sur le moment où GBTC pourrait voir la fin de son « saignement Bitcoin ».

Les sorties de GBTC ont ralenti fin janvier et février, ce qui a amené certains analystes à suggérer qu’elles pourraient prendre fin. Cependant, à la mi-février, les tribunaux des faillites ont autorisé le prêteur de crypto Genesis à liquider environ 1,3 milliard de dollars d’actions GBTC dans le cadre des efforts de remboursement des investisseurs.

L’analyste de Bloomberg ETF, Eric Balchunas, avait précédemment émis l’hypothèse que l’hémorragie s’arrêterait une fois que GBTC aurait saigné 25 % des actions en circulation, bien qu’un sondage auto-sélectionné sur X ait amené la plupart des personnes interrogées à spéculer que cela se produirait dans une fourchette de 35 à 50 %.

Les « neuf nouveaux » ETF continuent de pomper

Pendant ce temps, les neuf autres ETF Bitcoin au comptant ont continué à dépasser les attentes dans un contexte de rallye soutenu du Bitcoin.

Les données montrent que le 4 mars a été le deuxième jour de volume le plus important pour les dix ETF Bitcoin au comptant, avec environ 5,5 milliards de dollars, a confirmé Balchunas.

Le fonds BlackRock IBIT avait un volume quotidien d’environ 2,4 milliards de dollars et ses actifs sous gestion dépassent désormais les 11 milliards de dollars.

Chacun des nouveaux ETF a également augmenté de plus de 30 % en volume en six jours, « ce qui aidera probablement à maintenir le flux », a ajouté Balchunas.

Volumes quotidiens des ETF Bitcoin. Source : X/@EricBalchunas

Le 4 mars a également été une journée record pour les rentrées de fonds de Fidelity avec 404,6 millions de dollars, selon les données préliminaires de Farside Investors. « Fidelity a plus que compensé à elle seule la sortie du GBTC », a-t-il déclaré.

L’ETF Bitwise Bitcoin (BITB) a également connu une bonne journée avec 91 millions de dollars d’entrées, son plus haut niveau depuis le 15 février.

