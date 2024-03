Dogecoin fait plus que doubler alors que DOGE rejoint WIF, PEPE, FLOKI et d’autres dans un rallye de pièces de monnaie | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a grimpé de 27 % au cours des dernières 24 heures ; en hausse de 130 % au cours des huit derniers jours

Cette hausse massive pourrait voir DOGE atteindre ensuite la résistance de 0,279 $.

Les investisseurs doivent être prudents et prêts à acheter les baisses au-dessus du niveau de support de 0,116 $.

Le prix du Dogecoin a montré une dynamique incroyable et continue de grimper après le rallye de 78 % de la semaine précédente. Compte tenu de la volatilité massive entourant les pièces mèmes, cette décision DOGE n’est pas surprenante.

Le prix du Dogecoin s’envole

Le prix du Dogecoin (DOGE) a franchi la ligne de tendance baissière sur plusieurs mois en octobre 2023, mais le rallye parabolique a commencé en février 2024. Jusqu’à présent, DOGE a grimpé de 130 % au cours des huit derniers jours. Cette hausse massive a brisé les niveaux de résistance hebdomadaires de 0,116 $ et 0,181 $.

Compte tenu des perspectives actuelles du marché, où les pièces mèmes dominent la tendance, il n’est pas surprenant que DOGE se soit autant redressé. Cependant, la dynamique pourrait changer rapidement lorsque le prix du Bitcoin atteindra un nouveau record absolu.

Mais en attendant, les pièces meme continueront probablement à augmenter.

Le Relative Strength Index (RSI), qui a atteint le niveau 85 pour la première fois depuis mai 2021, soutient ce rallye massif du prix du Dogecoin. Les histogrammes verts de l’Awesome Oscillator (AO) au-dessus de la ligne zéro suggèrent également une explosion d’élan haussier, soutenir cette tendance haussière.

Graphique DOGE/USDT sur 1 semaine

Selon l’indicateur Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock, le prochain groupe de niveaux de résistance s’étend de 0,178 $ à 0,671 $. Ici, environ 11 milliards de DOGE ont été achetés par 720 000 adresses à un prix moyen de 0,331 $. Certaines de ces adresses sont déjà à l’équilibre, et d’autres sont hors de la monnaie.

Ainsi, les investisseurs qui ont d’énormes bénéfices non réalisés pourraient envisager d’en réserver autour de 0,331 $, alors qu’une grande partie des détenteurs pourrait envisager de vendre leur pile au seuil de rentabilité.

DOGE GIOM

Bien que les perspectives du prix du Dogecoin soient haussières, il est peu probable que DOGE devienne baissier, en particulier compte tenu des conditions de marché à la hausse qui ont prévalu au cours des derniers mois. Les investisseurs devraient envisager de mettre en place une moyenne des coûts jusqu’au prochain niveau de support clé à 0,116 $.

Cependant, si le prix du Dogecoin fait basculer ledit niveau de support hebdomadaire en un niveau de résistance avec un bougie hebdomadaire clôturant en dessous, cela invaliderait la thèse haussière de DOGE.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :