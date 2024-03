Prédiction de prix des crypto-monnaies : Coinbase, Shiba Inu et Memecoins – American Wrap 4 mars | Cryptomonnaie

Coinbase Exchange, la plus grande plateforme de trading aux États-Unis, fait à nouveau la une des journaux pour de mauvaises raisons, car les utilisateurs se plaignent de soldes nuls sur leurs comptes et de retards dans les transactions.

Attribué à une vague d’activités de trading, le support client de la plateforme a reconnu l’incident, assurant aux utilisateurs que leurs fonds sont en sécurité.

Shiba Inu (SHIB) est parmi les plus performants du secteur des pièces de monnaie meme lundi, se ralliant aux côtés de ses pairs, dont Dogecoin (DOGE), Pepe (PEPE), Bonk Inu (BONK) et Floki Inu (FLOKI). Cela survient au milieu d’une manie continue des pièces de monnaie, les jetons sectoriels affichant des gains à deux chiffres sur la période quotidienne et des gains à trois chiffres sur la période hebdomadaire.

Les pièces Meme sont la manie actuelle du marché, les jetons sectoriels affichant des gains à deux chiffres, bien supérieurs aux gains observés dans d’autres secteurs. Cela intervient après huit mois de consolidation horizontale, d’avril 2023 au début 2024. Cependant, avec le pic de la saison Bitcoin (BTC), la consolidation croissante comprend Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE) et Floki. Inu (FLOKI), entre autres, en pleine lune.

