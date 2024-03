Shiba Inu Prix Outlook : 0,00004 $ en vue alors que SHIB rejoint Dogecoin dans le top dix des crypto-monnaies | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a augmenté de 40 % au cours du dernier jour, de 210 % au cours de la semaine alors que les pièces meme se redressent.

SHIB a rejoint DOGE dans le top dix des crypto-monnaies avec une capitalisation boursière supérieure à 18 milliards de dollars.

La pièce meme continue de récupérer les sommets précédents avec un déjà dans le sac.

Shiba Inu (SHIB) est parmi les plus performants du secteur des pièces de monnaie meme lundi, se ralliant aux côtés de ses pairs, dont Dogecoin (DOGE), Pepe (PEPE), Bonk Inu (BONK) et Floki Inu (FLOKI). Cela survient au milieu d’une manie continue des pièces de monnaie, les jetons sectoriels affichant des gains à deux chiffres sur la période quotidienne et des gains à trois chiffres sur la période hebdomadaire.

Lisez aussi : DOGE, SHIB, PEPE et WIF montent en flèche alors que les pièces meme se révèlent être un point de bombardement mondial pour la liquidité spéculative

SHIB entre dans le top 10 des cryptomonnaies

Après une augmentation de plus de 40 % au cours des dernières 24 heures et plus de 210 % de gains au cours de la semaine dernière, Shiba Inu (SHIB) figure dans le top 10 des crypto-monnaies. SHIB est juste derrière Dogecoin avec une capitalisation boursière de plus de 18 milliards de dollars.

Capitalisation boursière des pièces Meme

Dans un article sur X, Lucie Sasnikova, spécialiste du marketing pour l’écosystème Shiba et Shibarium Tech, a souligné le développement en citant « des larmes de joie ».

Il convient de mentionner que les pièces meme continuent de s’inspirer du prix du Bitcoin, qui vise désormais son sommet de 69 000 $ en 2021. L’équipe Netcost-Security vous apportera une mise à jour une fois ce sommet historique récupéré.

Pendant ce temps, les données selon l’agrégateur en chaîne IntoTheBlock montrent une corrélation de 74 % entre BTC et SHIB. C’est inférieur aux 87 % d’actions BTC avec DOGE.

Matrice de corrélation Bitcoin

Néanmoins, la corrélation entre DOGE et SHIB est de 94 % au moment de la publication, ce qui suggère qu’une évolution significative du prix du Dogecoin pourrait également propulser le prix du Shiba Inu à la hausse.

Prédictions des prix du Shiba Inu alors que la capitalisation boursière du SHIB monte en flèche

Le prix du Shiba Inu a dépassé le sommet du 12 avril 2022 au niveau psychologique de 0,00003000 $. La dynamique continue d’augmenter, comme le montre l’indice de force relative (RSI) qui continue de grimper. Bien que SHIB soit massivement suracheté, les investisseurs ayant actuellement des positions ouvertes sur SHIB devraient probablement les laisser ouvertes car le potentiel de hausse reste viable.

En revanche, les acheteurs tardifs et les investisseurs secondaires devraient faire preuve de prudence dans un contexte de FOMO (peur de rater quelque chose) accru. En effet, SHIB présente un risque élevé de correction.

Le potentiel de hausse étant toujours intact, les niveaux clés à surveiller incluent 0,00003510 $, 0,00004000 $, 0,00004485 $ et 0,00005435 $. Il s’agit de pics clés entre décembre 2021 et février 2022.

Graphique SHIB/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, une correction pourrait voir le prix du Shiba Inu revenir en dessous du seuil de 0,00003 000 $ à la suite d’un actif suracheté.

Lisez aussi : La capitalisation boursière des Memecoins dépasse les 50 milliards de dollars, supérieure aux NFT et au secteur DeFi

