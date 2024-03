L’influenceur controversé de Crypto voit le prix du Bitcoin chuter à 45 000 $ et l’attribue aux taux d’intérêt élevés | Cryptomonnaie

La hausse du prix du Bitcoin à 65 590 $ est largement due à l’afflux de capitaux institutionnels de 7,35 milliards de dollars vers les ETF depuis leurs débuts aux États-Unis.

L’influenceur crypto Capo prédit une chute du prix du Bitcoin à 45 000 $, citant les taux d’intérêt élevés de la Réserve fédérale comme raison.

La réduction de moitié du Bitcoin est dans 51 jours, l’événement a généralement déclenché un bain de sang sur le prix du BTC avant la réduction de moitié de la récompense en bloc.

La hausse du prix du Bitcoin à 65 590 $ a rencontré peu d’obstacles, car les afflux vers les ETF Bitcoin ont atteint 7,35 milliards de dollars en 2024. Selon un récent rapport de Bloomberg, l’afflux de capitaux institutionnels vers les fonds négociés en bourse a alimenté la tendance haussière en cours.

En règle générale, le prix du Bitcoin chute dans les jours précédant l’événement de réduction de moitié, comme on l’a vu dans les cas précédents. Un expert en cryptomonnaie, Capo, connu comme un « traders permanent », quelqu’un qui est constamment baissier sur Bitcoin, a prédit une baisse du prix du BTC à 45 000 $, citant le taux d’intérêt élevé de la Réserve fédérale.

La hausse des prix du Bitcoin est largement due aux afflux d’ETF

Un rapport de Bloomberg publié lundi a souligné à quel point le rallye actuel du Bitcoin est motivé par les afflux de capitaux institutionnels. La hausse du prix du BTC jusqu’à son sommet annuel de 65 555 $ a probablement été catalysée par l’attente d’une demande de fonds négociés en bourse parmi les acteurs du marché.

Le prix du BTC a dépassé le niveau de 65 000 $ pour la première fois depuis novembre 2021. Les analystes attribuent la hausse des prix du Bitcoin à la demande de BTC des ETF cotés aux États-Unis, qui ont commencé à être négociés avec l’approbation de la SEC le 11 janvier.

Le prix du Bitcoin a augmenté de plus de 190 % au cours des 12 derniers mois et de plus de 55 % depuis le début de l’année. Les données de Bloomberg montrent que les investisseurs institutionnels ont investi 7,35 milliards de dollars depuis le lancement du Spot ETF.

Alors que le prix du Bitcoin semble être en mode découverte lundi, « perma Bear » Capo, derrière la poignée X CryptoCapo_, a prédit une baisse du prix du BTC à 45 000 $.

Thèse baissière pour le prix du Bitcoin, une baisse probable à 45 000 $ ?

L’expert en crypto et trader Capo est connu pour ses commentaires baissiers sur le prix du Bitcoin. L’influenceur a publié un message sur son groupe Telegram destiné aux traders. Il explique ici comment les taux d’intérêt affectent le prix du Bitcoin et prédit un recul du prix du BTC à 45 000 $, en raison des taux d’intérêt élevés.

Dans son message, Capo explique que des taux d’intérêt élevés pendant une longue période sont préjudiciables à l’économie. Dans ses mots, Capo déclare :

« Les banques centrales maintiennent intentionnellement des taux d’intérêt élevés dans une phase connue sous le nom de QT (Quantitative Tightening), comme mesure visant à ralentir l’activité économique et à contrôler l’inflation. Ils atteignent leur objectif à mesure que l’inflation baisse, mais cela a de graves effets collatéraux, comme une éventuelle récession.»

Capo note que le Royaume-Uni et le Japon ont déjà annoncé qu’ils étaient en récession. Comme d’autres pays le confirment, les marchés pourraient revenir à leur juste prix, prédisant une correction du Bitcoin et impliquant que 45 000 $ est un juste prix pour l’actif.

Message télégramme de Capo. Source : X

La prédiction de Capo est conforme à la tendance typique des prix du Bitcoin au cours des semaines et des mois précédant l’événement de réduction de moitié. La réduction de moitié prévue du BTC aura lieu en avril 2024, une correction du prix du Bitcoin est donc probable.

Tendance de correction du prix du Bitcoin avant la réduction de moitié

Trois précédents événements de réduction de moitié du Bitcoin ont vu une baisse considérable du prix du BTC avant l’événement et une hausse du prix de l’actif dans les mois et les semaines qui ont suivi la réduction de moitié de la récompense minière.

Le graphique ci-dessous montre les cycles de quatre ans pour la réduction de moitié du BTC et la façon dont le prix baisse avant l’événement et le prix du BTC atteint généralement un nouveau sommet historique après.

Événements de réduction de moitié du Bitcoin. Source : TradingView

Si la tendance des prix du Bitcoin se répète, il existe une probabilité de recul. Par ailleurs, les analystes de JP Morgan donnent du crédit à la thèse baissière en prévoyant une baisse du prix du BTC à 42 000 $. Dans un rapport, les analystes ont écrit : « … Cette estimation de 42 000 $ est également le niveau vers lequel nous envisageons que les prix du Bitcoin dérivent une fois que l’euphorie induite par la réduction de moitié du Bitcoin se sera calmée après avril. »

Il est important de noter que l’ETF Spot Bitcoin a modifié le scénario typique des réductions de moitié précédentes. Une demande constante de la part des investisseurs institutionnels pourrait faire grimper les prix de manière constante, contrairement aux précédents événements de réduction de moitié. De plus, la tendance haussière en cours est largement motivée par les entités institutionnelles et les commerçants de détail sont à l’écart. Ceci est atypique par rapport aux cycles de réduction de moitié précédents et cela pourrait influencer positivement le prix de l’actif. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez ceci.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :