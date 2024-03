Shiba Inu sonne l’alarme en matière de cupidité alors que les yeux de Bitcoin atteignent un niveau record | Cryptomonnaie

L’intérêt ouvert pour les contrats à terme SHIB a dépassé les 100 millions de dollars, faisant allusion à une mousse spéculative.

Un analyste a déclaré que le déséquilibre offre-demande de Bitcoin était passé à 1:10, indiquant un rallye vers des niveaux records cette semaine.

Les excès spéculatifs se développent sur le marché de la cryptomonnaie, ce qui incite à la prudence chez les haussiers du bitcoin (BTC), alors que la principale cryptomonnaie en termes de valeur marchande cherche à défier des records.

L’intérêt ouvert notionnel ou la valeur en dollars bloquée dans les contrats à terme perpétuels actifs liés à la crypto-monnaie meme shiba inu (SHIB) a dépassé les 100 millions de dollars pour la première fois depuis août 2023, selon CoinGlass. Les contrats à terme SHIB sont évalués à 1 000 SHIB par contrat avec un effet de levier jusqu’à 25 fois supérieur.

Au cours des sept derniers jours, la capitalisation boursière de SHIB a bondi de plus de 130 % pour atteindre 13,44 millions de dollars, dépassant la hausse de 22 % de l’indice CoinDesk 20. Une augmentation des intérêts ouverts parallèlement à une légère hausse de la valeur marchande représente un afflux de nouveaux fonds dans SHIB.

Cependant, c’est le signe d’un excès spéculatif et d’une correction imminente du marché dans son ensemble.

L’intérêt théorique ouvert a dépassé les 100 millions de dollars. (Pièce de monnaie) (Pièce de monnaie)

Les cas précédents d’intérêt ouvert supérieur à 100 millions de dollars dans les contrats à terme SHIB ont marqué des sommets intermédiaires/locaux de prix du Bitcoin.

SHIB n’est pas le seul à signaler une mousse spéculative. Les données suivies par 10X Research montrent que les volumes en Corée du Sud ont récemment atteint en moyenne ou près de 8 milliards de dollars, soit une augmentation significative par rapport au milliard de dollars par jour observé avant que la course haussière du Bitcoin ne prenne de l’ampleur.

« Il y a une vague d’activités de vente au détail, des altcoins aux meme-coins », a déclaré Markus Thielen, fondateur de 10X Research, faisant référence à la hausse du volume des échanges sur les bourses coréennes.

Thielen a ajouté que Bitcoin pourrait atteindre un nouveau sommet historique au-dessus de 69 000 $ cette semaine, car les entrées dans les ETF au comptant basés aux États-Unis continuent d’être nettement supérieures au nombre de BTC créés par jour. Cela a fait grimper le déséquilibre entre l’offre et la demande à 1:10.

« Les bureaux de négociation de gré à gré (OTC) traitent avec de grands clients institutionnels et, selon leurs données d’inventaire globales, les soldes sont passés de près de 10 000 Bitcoins au deuxième trimestre 2023 à moins de 2 000. Cela montre que les institutions telles que les émetteurs d’ETF Bitcoin, par l’intermédiaire de leurs teneurs de marché, devront acheter des Bitcoins directement auprès des bourses. Le déséquilibre offre/demande est de 1:10 (demande quotidienne d’extraction par rapport à la demande quotidienne d’ETF) », a noté Thielen.

Les sorties de l’ETF au comptant de Grayscale (GBTC) se sont accélérées à la fin de la semaine dernière, le fonds perdant 600 millions de dollars jeudi, son plus gros rachat en une seule journée depuis plus d’un mois. Pendant ce temps, selon 10X Research, les entrées dans l’IBIT de BlackRock se sont refroidies à 202 millions de dollars vendredi après trois jours consécutifs entre 500 et 600 millions de dollars.

Selon Thielen, le ralentissement est un phénomène temporaire de fin de mois, et de fortes entrées de capitaux pourraient reprendre cette semaine.

«Nous nous attendons à ce que les afflux de BlackRock reprennent cette semaine. Si les flux de Grayscale chutent à moins de 100 millions de dollars, le bitcoin fera un grand bond en avant », a noté Thielen.

Bitcoin a changé de mains à 63 300 $ au moment de la publication, ce qui représente un gain de 2 % sur 24 heures et une hausse de 22 % en sept jours.

