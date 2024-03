Prédiction du prix Ethereum : le long jeu pourrait voir l’ETH grimper de 30 % | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum a défendu son plus bas de 884,51 $ depuis début 2021, tandis que le sommet de 4 485,32 $ a plafonné la hausse.

Si l’ETH parvient à clôturer au-dessus de 3 602,43 $, cela pourrait catalyser la poursuite du sommet de janvier 2021.

Une cassure et une clôture en dessous du milieu du canal à 2 684,92 $ invalideraient la thèse haussière.

Le prix de l’Ethereum (ETH) se négocie avec un biais haussier, ayant franchi la ligne médiane de la fourchette du marché entre le plus bas de janvier autour de 884,51 $ et le plus haut de novembre de l’année 2021 autour de 4 485,32 $.

Lisez aussi : Le volume de transactions Ethereum Layer 2 augmente grâce aux mises à niveau du système, augmentant les partenariats

Le prix de l’Ethereum pourrait retrouver les sommets de novembre 2021 si les traders jouent le long jeu

Le prix de l’Ethereum (ETH) est supérieur au niveau de retracement de Fibonacci de 50 % de 2 684,92 $ après un rebond haussier au-dessus du niveau psychologique de 2 000 $ en novembre 2023.

Alors que l’élan continue d’augmenter, le prix de l’ETH pourrait prolonger ses gains, brisant le blocus de 3 602,43 $ avant une extension vers le sommet local autour de 4 485,32 $. Un bougie hebdomadaire clôturant au-dessus de 3 602,43 $ ouvrirait la voie à davantage de gains.

Dans un cas très haussier, les gains pourraient voir le plus grand altcoin par capitalisation boursière récupérer le plus haut de la fourchette de 4 868,00 $. Une telle décision représenterait une hausse de 30 % au-dessus des niveaux actuels.

Les traders continuent de rester bien au sein du marché des ETH, comme le montrent les grands volumes de barres d’histogramme vertes de l’Awesome Oscillator (AO) en territoire positif. Ceci malgré le fait qu’Ether soit massivement suracheté et pourrait jouer en faveur de la hausse.

Graphique ETH/USDT sur 1 semaine

D’un autre côté, si le niveau de 3 602,43 $ reste une résistance au cours de la période hebdomadaire, le prix de l’Ethereum pourrait retester le point médian de la fourchette du marché à 2 684,92 $, avec une cassure et une clôture en dessous invalidant la thèse haussière.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :