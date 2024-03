DOGE, SHIB, PEPE et WIF montent en flèche alors que les pièces meme se révèlent être un point de bombardement mondial pour la liquidité spéculative | Cryptomonnaie

Les pièces Meme sont en feu, affichant des gains à deux chiffres alors que le marché poursuit sa tendance haussière.

Dogecoin, Shiba Inu, Pepe et Dogwifhat, les quatre premiers des pièces mèmes sont en feu, menant les jetons du secteur vers le nord.

Les traders sont en tête de la saison des pièces meme alors que BTC n’a même pas encore franchi son sommet de 69 000 $.

Les pièces Meme sont en pleine forme, enregistrant des gains frappants alors que le secteur continue de surperformer le marché. Cela survient dans un marché haussier en cours, certains analystes affirmant que cela pourrait n’être qu’un début. Le CIO de Bitwise, Matt Hougan, a déclaré qu’il s’attend à une nouvelle vague d’afflux de capitaux sur le marché des fonds négociés en bourse (ETF) BTC, ce qui entraînerait effectivement le prix du Bitcoin plus au nord.

Les pièces meme sont en feu

Alors que le marché se prépare à peine à un marché haussier attendu, les pièces meme explosent avec des gains remarquables. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE) et Dogwifhat (WIF) sont en tête du peloton avec 18 %, 56 %, 52 % et 35 %. Bonk Inu (BONK) est également dans la compétition avec 10 % de gains puisque Floki Inu (FLOKI) enregistre les gains les plus élevés au-dessus de 70 %.

Graphique DOGE/USDT sur 1 jour, graphique SHIB/USDT sur 1 jour, graphique PEPE/USDT sur 1 jour

Un rapport d’octobre de WazirX a détaillé trois raisons pour lesquelles les pièces mèmes ont tendance à se rallier à Bitcoin.

Les pièces mèmes sont très populaires parmi les investisseurs particuliers qui sont attirés par la nature amusante et passionnante des jetons du secteur. Lorsque le marché est globalement haussier, ces types d’investisseurs ont tendance à être attirés par les pièces meme, ce qui entraîne une demande croissante. Les jetons de ce secteur ont des capitalisations boursières équitables, ce qui indique que même un afflux de capitaux relativement faible peut avoir un impact significatif sur le prix d’une pièce de monnaie. « Une augmentation soudaine des investissements peut déclencher d’importantes hausses de prix. » Les pièces meme constituent des communautés définies par un engagement élevé. Une activité accrue, suscite l’enthousiasme et donc la demande.

Avec ceux-ci, les pièces mèmes ont tendance à bénéficier de la tendance haussière observée avec le prix du Bitcoin. Fortune indique que lorsque les pièces mèmes gonflent aux côtés du BTC, cela indique souvent que la « bulle crypto est de retour ».

Les investisseurs sont en tête de la saison des memecoins alors que le prix du Bitcoin vise 69 000 $

En l’occurrence, l’intérêt des investisseurs pour les pièces mèmes continue de croître, étant donné que les jetons sectoriels sont en plein essor. Un commerçant et analyste, @Rewkand sur X, a déclaré : « Les gens sont vraiment en tête de la saison des memecoins alors que BTC n’a même pas encore franchi ATH. »

Alors que les meme coins se révèlent être un point de bombardement mondial de liquidités spéculatives, leur accessibilité reste l’une des plus grandes forces du secteur, ce qui explique l’engagement communautaire. Au cours du dernier cycle, la capitalisation boursière totale des pièces meme était d’environ 100 milliards de dollars. Bien que BTC n’ait pas récupéré son sommet de 69 000 $ et que l’événement de réduction de moitié devrait lancer le prochain marché haussier dans environ 48 jours, la capitalisation boursière des pièces meme s’élève désormais à plus de 40,77 milliards de dollars.

Sachant que les marchés des pièces de monnaie enregistrent généralement des capitalisations boursières élevées à chaque cycle, le secteur pourrait performer encore mieux une fois que le marché haussier aura officiellement pris de l’ampleur. En effet, comme le dit Hougan, les traders particuliers et les hedge funds sont déjà en jeu, mais les acteurs institutionnels doivent encore apporter leur propre vague de capitaux.

La prochaine vague d’achats institutionnels pourrait faire grimper considérablement le prix du Bitcoin.

Néanmoins, le marché des meme coins est également très volatil, ce qui explique la sous-évaluation fréquente malgré de fortes communautés pour les projets individuels du secteur. Un optimisme prudent est donc essentiel alors que DOGE, SHIB, PEPE et WIF franchissent la fine ligne entre prospérité et incertitude.

