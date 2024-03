Pompe à altcoins IA, probablement le récit le plus fort de cette course haussière alors que Nvidia devient le top 3 mondial des entreprises en termes de capitalisation boursière | Cryptomonnaie

Nvidia a dépassé Saudi Aramco pour devenir la troisième entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière.

Les pièces cryptomonnaies AI clignotent en vert, GRT, AGIX et OCEAN étant les plus gros gagnants.

Le récit de l’IA pourrait devenir le récit le plus fort de cette course haussière si les pièces meme ne parviennent pas à maintenir les gains.

Le marché des crypto-monnaies a tendance à évoluer en groupes, les jetons sectoriels se déplaçant ensemble dans le cadre d’un rallye narratif. Actuellement, les pièces mèmes et les pièces cryptomonnaies IA sont la manie actuelle, les premières étant motivées par l’indice directionnel donné par le prix du Bitcoin (BTC).

Lisez aussi : Le prix du Worldcoin défend 7,00 $ malgré la confirmation par Elon Musk d’une action en justice contre OpenAI

Nvidia rejoint la liste des trois premières entreprises par capitalisation boursière

Entre autres choses, la société Nvidia a joué un rôle important en catalysant la hausse des altcoins de l’IA. Nvidia Corporation est une société technologique multinationale américaine, dont l’influence sur les pièces cryptomonnaies IA vient de son travail dans le développement de puces informatiques. Ces éléments sont essentiels au développement de la technologie de l’IA.

Les données selon Companiesmarketcap.com montrent que Nvidia a dépassé Saudi Aramco pour devenir la troisième plus grande entreprise en termes de capitalisation boursière. Microsoft et Apple occupent respectivement la première et la deuxième place.

Entreprises par capitalisation boursière

Cette décision s’inspire de l’importance croissante de la technologie de l’IA dans la vie quotidienne. La dépendance à l’égard de l’IA continue de croître en termes de fonctionnalités, une évolution qui est progressivement de bon augure pour les pièces cryptomonnaies de l’IA.

Avec ce rapport, les altcoins d’IA sont en plein essor, avec des projets tels que The Graph (GRT), SingularityNET (AGIX) et The Ocean Protocol (OCEAN) en hausse de 8 %, 7 % et 18 % respectivement. D’autres comme OriginTrail (TRAC) et PAAL AI (PAAL) sont en hausse respectivement de 20 % et 23 %. Echelon Prime (PRIME) est en hausse de 5 %.

Les pièces meme se rassemblent sur le signal Bitcoin

Le récit de l’IA pourrait être le plus performant, à l’exception du fait que les pièces meme ont tendance à évoluer avec Bitcoin pendant les marchés haussiers. Cela survient alors que les traders recherchent des projets dotés de fondamentaux solides mais proposés à des taux plus abordables.

En conséquence, les pièces mèmes sont en plein essor, avec Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) et Pepe (PEPE), les trois premières pièces mèmes, avec respectivement 17 %, 56 % et 50 %. Le nouvel entrant Dogwifhat (WIF), construit au sommet de la blockchain Solana, est en hausse de 35 %, tandis que Floki Inu (FLOKI) affiche un gain exceptionnel de 71 % au cours des dernières 24 heures.

Lisez aussi : Robinhood va répertorier Dogwifhat comme balises WIF à 1 $ : Coinbase est-il le prochain ?

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :