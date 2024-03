Prédictions de prix BNB : les perspectives restent optimistes malgré le procès du gouvernement nigérian contre Binance | Cryptomonnaie

Le prix de Binance (BNB) s’accroche fermement aux perspectives haussières observées vendredi sur les marchés de crypto-monnaie, sans se laisser décourager par les développements en cours alors que le gouvernement nigérian sourit à la bourse Binance.

Le gouvernement fédéral du Nigeria a imposé une amende de 10 milliards de dollars à Binance Exchange, la plus grande plateforme de trading en termes de capitalisation boursière. Zakari Mijinyawa, responsable de la communication stratégique au Bureau du conseiller à la sécurité nationale, a révélé une enquête sur les opérations de Binance.

Je confirme que le bureau du conseiller à la sécurité nationale, dans le cadre des opérations en cours sur le marché des changes avec la CBN et d’autres agences d’application de la loi et de sécurité, coordonne une enquête interinstitutionnelle sur les opérations de Binance.