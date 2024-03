Le prix du Bitcoin fait une pause alors que le solde total détenu par les ETF américains dépasse 760 000 BTC | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin reste dans la zone d’approvisionnement de trois jours entre 59 717 $ et 67 525 $.

La manière dont BTC gère les 63 755 $ déterminera le prochain biais directionnel, les statuts techniques stipulant qu’il s’agit du niveau à battre.

Les afflux de capitaux autour des ETF au comptant restent le thème moteur, le CIO de Bitwise et le PDG de Galaxy citant « la phase de découverte des prix BTC ».

Le prix du Bitcoin (BTC) continue de se maintenir au-dessus du cap des 60 000 $, les haussiers saisissant toutes les faiblesses pour acheter la baisse. Cependant, le potentiel de hausse reste limité car BTC est confronté à une zone de congestion dense des fournisseurs.

Lisez aussi: La hausse des prix du Bitcoin s’atténue alors que Grayscale dénonce la SEC pour discrimination injuste à l’encontre de ses actionnaires

Le solde détenu par les ETF américains dépasse les 760 000 Bitcoins

Alors que le récit des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin continue de stimuler le marché des crypto-monnaies. La société d’information sur le marché en chaîne Glassnode rapporte que « le solde total détenu par les ETF américains a dépassé 760 000 BTC, le GBTC se taille la part du lion, suivi de Blackrock ».

Avec les neuf nouveaux ETF Bitcoin (tous viables) ayant jusqu’à 21,17 milliards de dollars d’actifs totaux sous gestion, les données montrent que l’IBIT de BlackRock est devenu l’ETF Bitcoin le plus rapide jamais atteint 10 milliards de dollars d’actifs. Il s’agit notamment du plus rapide qu’un ETF ait atteint 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM), en 37 jours de bourse depuis la mise en ligne du produit d’investissement le 11 janvier. Seulement environ 4 % de tous les ETF ont atteint la barre des 10 milliards de dollars.

$IBIT le nouveau membre du club des 10 milliards de dollars, le plus rapide jamais atteint. Seulement 152 ETF dans ce club (sur 3 400), y compris $GBTC. Premiers 10 milliards de dollars, alors touchez-le, car tant de choses doivent provenir des flux (en $IBIT cas, 78 % de l’actif est constitué de flux). Deuxième appréciation plus facile de 10 milliards de dollars du marché britannique de la Colombie-Britannique, variable plus importante pic.twitter.com/FwysL4GSGk – Éric Balchunas (@EricBalchunas) 1er mars 2024

Ces chiffres marquent une période passionnante dans l’adoption de la cryptomonnaie, avec un afflux impressionnant d’actifs dans les ETF Bitcoin. Lors d’une apparition sur CNBC, Matt Hougan, CIO de Bitwise, qui s’attend à une vague encore plus importante d’afflux d’acteurs institutionnels pour les ETF BTC, s’est joint au PDG de Galaxy, Mike Novogratz, pour faire remarquer que Bitcoin est dans une phase de découverte des prix.

Néanmoins, outre les ETF Bitcoin, il existe d’autres catalyseurs qui font monter les prix des cryptomonnaies, a déclaré Nick Tomaino, fondateur de la société d’investissement en cryptomonnaies 1confirmation. Des projets comme Farcaster, Worpcast, Polymarket, Worldcoin et Bridge contribuent à attirer de nouveaux utilisateurs dans l’espace, a-t-il déclaré.

Prédictions du prix du Bitcoin alors que les afflux de capitaux vers les ETF BTC stimulent les marchés

Le prix du Bitcoin reste dans la barrière d’approvisionnement de 59 717 $ et 67 525 $ sur une période de trois jours, la tendance abondante étant toujours vers le nord, comme le soutiennent plusieurs indicateurs techniques. Malgré l’indice de force relative (RSI) montrant que le BTC est massivement suracheté à 81, cet indicateur de dynamique reste incliné vers le nord, suggérant une pression d’achat croissante.

Si l’élan de l’acheteur amène le prix du Bitcoin à clôturer au-dessus du seuil moyen de 63 755 $ dans un délai de trois jours, cela pourrait ouvrir la voie à des gains prolongés. D’une part, BTC pourrait dépasser la limite supérieure de la zone d’approvisionnement à 67 525 $, la transformant en un disjoncteur haussier avant de sauter au-dessus pour récupérer le sommet de 69 000 $.

La présence des traders sur le marché est évidente, avec de grands volumes de barres d’histogramme vertes en territoire positif à la fois pour la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et l’oscillateur génial (AO).

Néanmoins, au milieu du FOMO en cours sur le marché, les experts recommandent la prudence car il y a eu une augmentation significative des prises de bénéfices par les baleines Bitcoin.

Il y a eu une augmentation significative des prises de bénéfices par #Bitcoin baleines! Au cours des trois derniers jours, ils ont vendu plus de 80 000 $BTC, ce qui équivaut à environ 4,8 milliards de dollars. Les investisseurs et les traders sont invités à procéder avec prudence ! pic.twitter.com/M44jAIwutw – Ali (@ali_charts) 29 février 2024

Graphique BTC/USDT sur 3 jours

Mesures en chaîne soutenant les perspectives haussières du prix du Bitcoin

Les données selon l’agrégateur en chaîne In/Out of The Money Around Prix (IOMAP) d’IntoTheBlock montrent que le prix du Bitcoin se maintient au-dessus d’un énorme mur de support. En effet, avec un million d’adresses, on achète plus de 671 000 BTC dans une fourchette de prix allant de 60 402 $ à 62 222 $ à un prix moyen de 61 355 $.

Les analystes attribuent cela à la forte confiance des investisseurs, faisant de la zone un niveau de support crucial pour le prix du Bitcoin, potentiellement amortissant contre de nouvelles baisses.

BTC-IOMAP

À l’inverse, si les preneurs de bénéfices parviennent à leurs fins et que la zone d’approvisionnement constitue une résistance, le prix du BTC pourrait être rejeté, perdant potentiellement le support psychologique de 60 000 $. Dans un cas désastreux, la crise pourrait s’étendre jusqu’au seuil de 50 000 $, offrant ainsi aux investisseurs marginalisés et tardifs un autre point d’entrée pour acheter la baisse.

Notamment, la position RSI au-dessus de 70 montre que BTC est massivement suracheté, augmentant le risque de correction. Par ailleurs, le ratio de profit des produits dépensés (SOPR) supérieur à 1 (à 3,30) montre que les propriétaires des produits dépensés sont en profit au moment de la transaction, profitant ainsi des gains dans un contexte d’appétit accru pour la réservation de bénéfices.



Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2024 dans cette vidéo :